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女駕駛加兒童座椅 桃機計程車提升親子服務品質

2019-08-05 14:10聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

為了提升國門服務品質，桃園機場排班計程車隊推出女駕駛及免費提供兒童安全座椅等2項貼心服務。由253位親子友善司機組成了寶寶車隊，在車上免費提供歐盟及國內CNS雙認證的兒童安全座椅；另外由16位女駕駛組成的女性車隊，接受女性旅客特別指定服務，希望能提升對親子及女性旅客的服務品質，也加強旅客對桃園機場排班計程車的服務滿意度。

桃園機場公司指出，入境桃園機場並選擇搭乘計程車的親子旅客，可以事先預約寶寶車隊的車輛搭乘。寶寶車隊的駕駛包括計程車自律委員會的幹部，以及家中有小朋友的司機大哥們，個個充滿愛心及服務熱忱，就算是臨時規劃搭乘，桃園機場計程車自律委員會也確保旅客可以借用兒童安全座椅，每位司機也都受過兒童安全座椅安裝的訓練。

桃園國際機場計程車以超越法規的標準，使用歐盟規格ECE R44/04與台灣CNS11497雙重認證之兒童安全座椅，可供0-12歲兒童使用，讓親子旅客搭乘更放心。

桃機表示，根據統計，桃園機場女性旅客已佔整體比例49.8%，針對獨自旅行的女性旅客，桃園機場排班計程車自律委員會也成立女駕駛車隊，由16位認真負責的女性駕駛組成，不論早晚都可向上客處派車人員指定搭乘。如果女性司機均已出車，則以上客處現有車輛為主。尤其是夜間紅眼航班入境的女性旅客，都可以像大白天搭乘計程車一樣，享受輕鬆自在高品質的服務。

桃園機場公司強調，機場排班計程車肩負桃園國際機場聯外交通運輸責任，成員都經過警政署航空警察局公開登記報名，抽籤嚴格篩選出600位計程車駕駛人，車輛要求在出廠四年內，排氣量1900cc以上車輛，才能加入桃園機場排班計程車隊，為中外旅客服務。

桃園機場排班計程車253名親子友善駕駛組成的寶寶車隊，免費提供經過認證的兒童安全...
桃園機場排班計程車253名親子友善駕駛組成的寶寶車隊，免費提供經過認證的兒童安全座椅。（桃園機場公司提供）
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桃園機場排班計程車253名親子友善駕駛組成的寶寶車隊，免費提供經過認證的兒童安全...
桃園機場排班計程車253名親子友善駕駛組成的寶寶車隊，免費提供經過認證的兒童安全座椅。（桃園機場公司提供）
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桃園機場排班計程車由16位女駕駛組成的女駕駛車隊。（桃園機場公司提供）
桃園機場排班計程車由16位女駕駛組成的女駕駛車隊。（桃園機場公司提供）
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桃園機場計程車
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