食藥化粧品違規廣告 北市半年開罰近3千萬

2019-08-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局今天公布今年1到6月食品、藥物及化粧品違規廣告查緝成果，共開罰622件，裁罰金額達2970.5萬元；其中食品267件、裁罰1357萬元金額最高，化粧品占334件，件數最多，裁罰1103.5萬元金額居次，至於藥物則有21件、裁罰510萬元。北市衛生局也呼籲民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告，要提高警覺。

衛生局參議王明理表示，今年上半年罰鍰金額累計最高的第一名是「羅威氏股份有限公司」，違規廣告罰鍰累計165萬元，該公司於「長庚研發龜鹿四珍帝王養生專案」食品廣告中宣稱「…硬骨增生98%、軟骨增生95%…骨液增生96%…幫你的軟骨再生95%…針對很多人退化性關節炎…」等詞句，涉及誇大、易生誤解。

第二名為「守喜股份有限公司」，違規廣告罰鍰累計143萬元，其「FORTE再生抗皺面膜」化粧品廣告宣稱「…PCT拉皮抗皺疫苗與人體的自我修復組織吻合度達100%，可刺激人體細胞吸收分泌細胞重組因子，如同施打疫苗產生抗皺抗體…PCT液態拉皮面膜10分鐘增生膠原消除皺紋92%…」等詞句，涉及誇大。

罰鍰累計第三名為「美商雅詩蘭黛股份有限公司台灣分公司」及「勇昌貿易有限公司」並列，違規廣告累計罰鍰都達50萬元，其「Pro極速緊緻肌密全能精華」化粧品廣告宣稱「…道別水腫…覺得消腫的效果很明顯…」及「美國茵她美加倍修護美膚組+1元多1件」化粧品廣告宣稱「…調節細胞生長速度…促進膠原蛋白增生…維生素A可促進細胞再生能力…維生素E能增加肌膚抵抗力…自由基消除…」等違規詞句也涉及誇大宣稱。

針對廣告涉及誇大等問題，罰鍰累計金額前三名的4家業者則都因主管外出，尚未對此回應。

王明理說，這些有誇大不實、易生誤解或醫療效能的廣告，食品可依違反食品安全衛生管理法第28條開罰4萬到400萬元或60萬到500萬元；化粧品可依違反化粧品衛生安全管理法第10條處4萬到20萬元或60萬到500萬元罰鍰；至於藥物廣告未經核准或與核准內容不符，則可依違反藥事法第66條開罰60萬元到2500萬元不等。