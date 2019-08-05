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下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

近期流行熱蠟除毛，不僅一般看的見的部位要除、連看不見的私密處也要除個乾淨，一名長得非常漂亮的女除毛師分享工作心得，最怕的是遇到男客人，「反應過度或沒反應都不好」

這名在台南開工作坊的辣妹「BiBi」從事除毛工作已有3年，她表示一開始也很排斥「為什麼我要去看別人的那裡」，逐漸接觸後發現確實不少人有私密部位除毛的需求，才慢慢適應。

熱蠟除毛引進台灣已經多年，但這一、兩年因為引進的產品多，業者經常舉辦培訓與體驗活動，而又流行起來，連風氣相對保守的南台灣，不少人定期除毛，不只除腋毛、體毛，私密部位除毛的人也愈來愈多，而且不是只有女性愛美才除毛，男生也除。

「除過就知道啦！那種暢快感會上癮」一名男網友在網路上分享下體除毛的經驗，表示只要克服赤身露體面對女性除毛師的心理障礙，其實下體除毛真的很舒服，特別是南部高溫悶熱，除完毛後全身都覺得涼了起來。

BiBi表示，除毛的客人以女性居多，但也會遇到男性，年輕男生運動量大、流汗多，下體毛多會很不舒服，不少人會自己修剪，但剪完很快長出來，而且新長出來的毛很刺不舒服，用拔除的方法大約一周之後才會慢慢長出來，而且新長的毛很柔軟，不會刺刺的，很多人試過後，都會一來再來。

男網友分享心得，表示在除毛時，女除毛師觸碰他的下體，馬上就「有反應」，自己覺得很不好意思，女除毛師馬上告訴他「這很正常」，而他「從頭硬到尾」，因為除毛師很專業、過程中才不覺得尷尬。

BiBi則表示，女性碰觸男性私密處確實很敏感，會勃起是很正常的，但事實上除毛師反而希望客人能勃起，最主要是除毛過程中下體的毛要緊繃，才能方便除毛，如果軟趴趴除毛師操作就很困難。

BiBi長得非常漂亮，問她「男客人看到你不會很驚訝嗎」、「這麼漂亮的美眉要幫他除毛應該小鹿亂撞吧」，而漂亮除毛師應該也容易被男客人騷擾，BiBi笑說其實並沒有想像中的可怕，因為除毛前通常會做諮詢，過程中就可以篩除來意不良的客人，像是對方詢問「可以挑選除毛師嗎」、「是一個人幫我做嗎」，會問奇怪的問題就可能意不在除毛，而且作業時為了安全與方便，都是兩人一起操作，不會有單獨與男客人相處的情況。

而不少人則好奇「那裡除毛不會很痛嗎？不會破皮嗎？」除毛師表示，女性的下體皮膚嬌嫩，有人會覺得痛，但有冰敷、擦乳液等，疼痛應該都在可以忍受的範圍內，而且不會破皮。

女性除毛師為客人除毛時是站在體側，方便作業也避免尷尬。圖／取自網路
女性除毛師為客人除毛時是站在體側，方便作業也避免尷尬。圖／取自網路
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