北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜

2019-08-05 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



夏天是冰品飲料店的旺季，北市衛生局5月起持續專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中，共有6件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，包含吉龍糖中山民權門市的黑糖珍珠炭燒烏龍、統一超商興復門市的福岡八女抹茶拿鐵（含冰塊）、北投區乙吉玤創意料理綠茶（含冰塊）、CITY MILK（果村企業社）大安分店的碎片巧克力冰沙、甘蔗の媽媽永吉店的招牌甘蔗冰沙、萬華區幸春豆花店的巧克力雪花冰；分別是生菌數或大腸桿菌、大腸桿菌群超標。

衛生局第三波飲冰品抽驗82件產品，其中71件飲冰品，檢驗衛生指標菌的生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌數，初檢共39件不合格，複檢仍有3件飲料、3件冰品有超標情況；其他則抽驗3件香豆素及著色劑、8件配料如粉圓、鳳梨醬、芋圓等，檢驗防腐劑等標準則都合格。

統一超商表示，這是單一門市個案，已立即改善門市作業環境，並加強所有門市內部查驗，確保食品安全。吉龍糖中山民權門市則稱後續會改進。乙吉玤說，主要是製冰機問題造成檢查不合格，現已送廠維修，若之後仍有問題，會請廠商直接更換製冰機。

CITYMILK表示，應是水質出問題，現已改善水質檢測，未來濾心也會加強更換，同時做好門市操作人員的教育訓練及督導。甘蔗の媽媽永吉店說，冰沙去年衛生抽查是合格的，今年甘蔗汁、冰塊水源及其他飲品也都沒問題，應是冰沙機造成生菌數超標，接下來會加強機器等環境清潔。幸春豆花店表示，巧克力雪花冰是跟廠商引進，接下來會要求廠商提出衛生合格證明才採購。

衛生局參議王明理說，飲料類衛生標準為每毫升生菌數1萬以下、大腸桿菌群10以下及大腸桿菌陰性（不得檢出），但黑糖珍珠炭燒烏龍生菌數是標準2.4倍，大腸桿菌群是標準的110倍；福岡八女抹茶拿鐵則被驗出不得檢出的大腸桿菌、大腸桿菌群則是標準的4.3倍；而綠茶大腸桿菌群也是標準的4.3倍。

至於冰品，王明理說，冰類衛生標準規定為每毫升生菌數10萬以下、大腸桿菌群100以下及大腸桿菌陰性；但碎片巧克力冰沙生菌數是標準的7.4倍、大腸桿菌群則為標準的2.4倍，而招牌甘蔗冰沙生菌數則是標準的23倍；巧克力雪花冰生菌數則是標準的5.2倍；3件都都超標。