北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜
夏天是冰品飲料店的旺季，北市衛生局5月起持續專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中，共有6件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，包含吉龍糖中山民權門市的黑糖珍珠炭燒烏龍、統一超商興復門市的福岡八女抹茶拿鐵（含冰塊）、北投區乙吉玤創意料理綠茶（含冰塊）、CITY MILK（果村企業社）大安分店的碎片巧克力冰沙、甘蔗の媽媽永吉店的招牌甘蔗冰沙、萬華區幸春豆花店的巧克力雪花冰；分別是生菌數或大腸桿菌、大腸桿菌群超標。
衛生局第三波飲冰品抽驗82件產品，其中71件飲冰品，檢驗衛生指標菌的生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌數，初檢共39件不合格，複檢仍有3件飲料、3件冰品有超標情況；其他則抽驗3件香豆素及著色劑、8件配料如粉圓、鳳梨醬、芋圓等，檢驗防腐劑等標準則都合格。
統一超商表示，這是單一門市個案，已立即改善門市作業環境，並加強所有門市內部查驗，確保食品安全。吉龍糖中山民權門市則稱後續會改進。乙吉玤說，主要是製冰機問題造成檢查不合格，現已送廠維修，若之後仍有問題，會請廠商直接更換製冰機。
CITYMILK表示，應是水質出問題，現已改善水質檢測，未來濾心也會加強更換，同時做好門市操作人員的教育訓練及督導。甘蔗の媽媽永吉店說，冰沙去年衛生抽查是合格的，今年甘蔗汁、冰塊水源及其他飲品也都沒問題，應是冰沙機造成生菌數超標，接下來會加強機器等環境清潔。幸春豆花店表示，巧克力雪花冰是跟廠商引進，接下來會要求廠商提出衛生合格證明才採購。
衛生局參議王明理說，飲料類衛生標準為每毫升生菌數1萬以下、大腸桿菌群10以下及大腸桿菌陰性（不得檢出），但黑糖珍珠炭燒烏龍生菌數是標準2.4倍，大腸桿菌群是標準的110倍；福岡八女抹茶拿鐵則被驗出不得檢出的大腸桿菌、大腸桿菌群則是標準的4.3倍；而綠茶大腸桿菌群也是標準的4.3倍。
至於冰品，王明理說，冰類衛生標準規定為每毫升生菌數10萬以下、大腸桿菌群100以下及大腸桿菌陰性；但碎片巧克力冰沙生菌數是標準的7.4倍、大腸桿菌群則為標準的2.4倍，而招牌甘蔗冰沙生菌數則是標準的23倍；巧克力雪花冰生菌數則是標準的5.2倍；3件都都超標。
王明理表示，販售6件不合格飲冰品的6家店家門市已依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元，後續將持續追蹤至改善為止，同時也提醒飲冰品業者定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。
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