親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜

2019-08-05 12:53聯合報 記者翁浩然╱即時報導

夏天是冰品飲料店的旺季，北市衛生局5月起持續專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中，共有6件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，包含吉龍糖中山民權門市的黑糖珍珠炭燒烏龍、統一超商興復門市的福岡八女抹茶拿鐵（含冰塊）、北投區乙吉玤創意料理綠茶（含冰塊）、CITY MILK（果村企業社）大安分店的碎片巧克力冰沙、甘蔗の媽媽永吉店的招牌甘蔗冰沙、萬華區幸春豆花店的巧克力雪花冰；分別是生菌數或大腸桿菌、大腸桿菌群超標。

衛生局第三波飲冰品抽驗82件產品，其中71件飲冰品，檢驗衛生指標菌的生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌數，初檢共39件不合格，複檢仍有3件飲料、3件冰品有超標情況；其他則抽驗3件香豆素及著色劑、8件配料如粉圓、鳳梨醬、芋圓等，檢驗防腐劑等標準則都合格。

統一超商表示，這是單一門市個案，已立即改善門市作業環境，並加強所有門市內部查驗，確保食品安全。吉龍糖中山民權門市則稱後續會改進。乙吉玤說，主要是製冰機問題造成檢查不合格，現已送廠維修，若之後仍有問題，會請廠商直接更換製冰機。

CITYMILK表示，應是水質出問題，現已改善水質檢測，未來濾心也會加強更換，同時做好門市操作人員的教育訓練及督導。甘蔗の媽媽永吉店說，冰沙去年衛生抽查是合格的，今年甘蔗汁、冰塊水源及其他飲品也都沒問題，應是冰沙機造成生菌數超標，接下來會加強機器等環境清潔。幸春豆花店表示，巧克力雪花冰是跟廠商引進，接下來會要求廠商提出衛生合格證明才採購。

衛生局參議王明理說，飲料類衛生標準為每毫升生菌數1萬以下、大腸桿菌群10以下及大腸桿菌陰性（不得檢出），但黑糖珍珠炭燒烏龍生菌數是標準2.4倍，大腸桿菌群是標準的110倍；福岡八女抹茶拿鐵則被驗出不得檢出的大腸桿菌、大腸桿菌群則是標準的4.3倍；而綠茶大腸桿菌群也是標準的4.3倍。

至於冰品，王明理說，冰類衛生標準規定為每毫升生菌數10萬以下、大腸桿菌群100以下及大腸桿菌陰性；但碎片巧克力冰沙生菌數是標準的7.4倍、大腸桿菌群則為標準的2.4倍，而招牌甘蔗冰沙生菌數則是標準的23倍；巧克力雪花冰生菌數則是標準的5.2倍；3件都都超標。

王明理表示，販售6件不合格飲冰品的6家店家門市已依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元，後續將持續追蹤至改善為止，同時也提醒飲冰品業者定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。

北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含CITY MILK（果村企業社）大安分店的碎片巧克力冰沙。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含萬華區幸春豆花店的巧克力雪花冰。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含統一超商興復門市的福岡八女抹茶拿鐵（含冰塊）。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含甘蔗の媽媽永吉店的招牌甘蔗冰沙。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含吉龍糖中山民權門市的黑糖珍珠炭燒烏龍。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件...
北市衛生局專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波結果，抽驗82件產品中共有6件飲冰品複抽仍不符衛生標準，包含北投區乙吉玤創意料理綠茶（含冰塊）。圖／衛生局提供
分享

大腸桿菌冰品
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

勝利輪沉沒878件郵件包裹泡湯 郵政啟動補償機制

2019-08-05 12:04

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44

嘉明湖山高湖美 有學者評估萬年後將消失

2019-08-05 11:46

當藝術遇上人工智慧 讓人類看到盲點

2019-08-05 08:51

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

影／七夕情人節怎麼玩？ 她帶你進古宅穿梭時空

2019-08-05 12:49

地牛翻身 嘉義縣震度3級未傳出災情

2019-08-05 12:29

威力彩頭獎 今晚上看16.5億元

2019-08-05 12:22

影／嚼檳榔年齡層向下探 第一次竟是11歲前

2019-08-05 12:12

大選年連填樹洞都要有政治sense 台南發泡劑秒換乾水草

2019-08-05 12:05

北市抽驗50件涼麵 兩店家大腸桿菌群超標

2019-08-05 12:05

新北最高級的區「板橋還是新店」？網友專業分析點出關鍵

2019-08-05 12:00

11時39分台南地震 最大震度嘉義三級

2019-08-05 11:53

8旬老婦頻說家中鬧鬼 原來是路易氏體失智症作怪

2019-08-05 11:29

國產進口雞肉規範一致 食藥署農委會討論多次未果

2019-08-05 11:09

外國月亮圓？ 管理規範不一 國內養雞業者投書陳情

2019-08-05 10:47

免疫療法給付嚴格 專家籲逐步放寬

2019-08-05 10:44

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

【食力】別一窩蜂搶著吃！你以為的「超級食物」可能只是一種營銷手段

2019-08-05 10:27

明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元

2019-08-05 10:05

老菸槍血尿兩個月 檢查發現罹患腎盂上皮癌第三期

2019-08-05 10:03

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

又有無人機 松機急關半小時

2019-08-05 00:41

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

PM2.5暴露量 北捷：過去自主檢測發現較機車低

2019-08-05 00:19

PM2.5標準接軌世衛？環署：要求高標無太大意義

2019-08-05 00:11

健康你我他 ／兒出國上吐下瀉 腸胃藥派上用場

2019-08-05 00:08

拍照再吃 幫腎友把關飲食

2019-08-05 00:04

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03

健康@news／糖尿病患罹肺炎 機率高3倍

2019-08-05 00:03
看更多

熱門文章

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人出現 雙魚有財運

2019-08-05 07:31

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元

2019-08-05 10:05

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

嘉明湖山高湖美 有學者評估萬年後將消失

2019-08-05 11:46

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top