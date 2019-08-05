影／嚼檳榔年齡層向下探 第一次竟是11歲前

2019-08-05 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



嚼檳榔是罹患口腔癌的危險因子，但已有不少青少年國高中嚼過檳榔。台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席韓良俊表示，據國健署資料顯示，107年國、高中青少年嚼檳率分別為1.34%與2.10%，約2萬4000名國高中生嚼過檳榔，第一口檳榔多來自親友外，更有近六成嚼過檳榔的國中生第一次嚼檳榔在11歲前，可見嚼檳年齡層向下探。

今年50歲、從事運輸建築業的崔文彬，嚼檳已有20年，他今天現身說法表示，在38歲時發現罹患口腔癌四期，罹癌當下讓他崩潰，覺得「抽菸、喝酒、嚼檳榔的人那麼多，為何會是我？」

崔文彬說，想到兩名年幼子女才就讀國中，他決定撐下去，歷經10幾個小時手術後、並住院半年觀察休養下撿回一命，只是外觀跟口腔功能受損，讓他陷入憂鬱並戴口罩近兩年，後在家人跟子女陪伴下走出、重拾運輸工作外，去到其他建築工地等場合時，更會以身說法勸勉其他同儕戒檳菸。

與檳防盟一同呼籲的陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻表示，檳榔果實已在2003年經國際癌症研究機構（IARC）證實為一級致癌物，但16年來政府一再以「不禁止、不鼓勵、不輔導」的方式開脫，如農委會認列檳榔為「果品」，食藥署認為是一級致癌物，而造成目前的無法可管，致台灣口腔癌的人數上升，後端的健保醫療支出、社會成本等難以估計。

台灣少年福利權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，台灣在103年通過兒童權利公約施行法，其中原則包括兒少最佳利益、生存及發展權利，她認為積極管制兒少檳菸的取得、接觸相當重要，政府不應置若罔聞，應訂專法管理。