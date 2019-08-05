北市抽驗50件涼麵 兩店家大腸桿菌群超標

2019-08-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



炎炎夏日沒胃口，不少人午餐選擇吃涼麵；北市衛生局5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食品抽驗共50件，其中，永安村涼麵、小邵專業涼麵經初檢、複驗結果仍有大腸桿菌群超標情況，不符衛生標準，衛生局也依食品安全衛生管理法開罰2業者各3萬元；業者則都表示會改善製作環境與方式。

衛生局今年涼麵專案抽驗，檢驗衛生標準包含大腸桿菌群、大腸桿菌數，初抽結果有17件不符合規定，複抽結果仍有2件檢出大腸桿菌群大於1100MPN/g，較標準的1000要高，不合格率4%，衛生局也因此對店家開罰。

永安村涼麵說，可能因中午來客數多，取出太多涼麵於常溫下才造成大腸桿菌群超標，現已改善採小量包裝，快速製作完立刻冷藏，避免細菌孳生。

小邵專業涼麵表示，可能是電風扇不乾淨、加上產品放在常溫太久造成，目前整體環境已清理，也會做好冷藏。

衛生局參議王明理表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖非食品中毒病原菌，不致於直接致病，卻代表食品在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，而常溫保存也容易讓微生物繁殖。

王明理說，涼麵製、售業者應做好防塵、防病媒措施，人員要勤洗手，而盛裝容器、刨絲器具也應隨時沖刷乾淨、消毒，生、熟食刀具與砧板則應分開使用避免交叉汙染，小黃瓜或紅蘿蔔刨絲後，也應用冷開水洗淨；除環境清潔，也應注意冷藏與溫度控管，麵條、生菜配料及醬料，應分開加蓋冷藏貯放，同時妥善控制販售量，並分段取用。