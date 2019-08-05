大選年連填樹洞都要有政治sense 台南發泡劑秒換乾水草

2019-08-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市東區巴克禮公園在為了防治登革熱疫情傳染而關閉兩周後，今天重新開放，而樹上原本填充發泡劑的樹洞，都已經換成乾水草。

樹洞防疫因為之前高雄市長韓國瑜爬上樹而受到全台關注，高雄市利用化學發泡劑填充樹洞，避免積水誘使病媒蚊下蛋的作法，也引發討論，由於正反意見都有，台南市長黃偉哲決定從善如流，為避免發泡劑傷害樹木，特別要求工務局把公園內原本已用發泡劑填塞的30多個樹洞，一一清除發泡劑，改換乾水草。

高雄市用發泡劑填塞樹洞，引發爭議，網友並批評高雄「塞了樹洞，但市長的腦洞沒填」，譏諷高雄市的作法，網路上並有高雄的大樹都長出「發泡劑瘤」的照片，認為難看又不環保，但是台南市事實上也用此一方法，而又引發「台南能高雄為何不能」的爭議。

市府工務局則表示，事實上相關的方法一直在檢討中，最早也有用乾水草來填，但因為比較費工，疫情嚴峻時擔憂緩不濟急，而改用發泡劑，高雄也曾用砂土填過，但下大雨後會流失，而既然大家現在對發泡劑有不同的意見，就改用原來的乾水草。

而網路上討論相當多，有人認為發泡劑有毒，而且無法有效的填充縫隙，反而容易讓樹木腐爛，但有園藝業者引用美國的研究，指出在疫情緊急時，是可以用發泡劑的，如果使用過多，形成突出的樹瘤，可以在發泡劑硬化後磨平，不建議用砂石或混凝土填樹洞。