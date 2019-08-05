勝利輪沉沒878件郵件包裹泡湯 郵政啟動補償機制

2019-08-05 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉明海運公司勝利輪1日擱淺嘉義縣布袋商港棄船，8名船員獲救，今天第5天，船上7噸柴油及1.1噸滑油下午將全部抽光，但澎湖郵局交寄687件普通掛號信郵件及191件包裹，共計878件，沉沒海中泡湯，澎湖郵局通知寄件人依規定補償，補償費估計80萬元，這是2年內第三次沉船補償，這次嘉明與澎湖郵局簽運送合約生效第一天就發生沉船。

前天船上滲漏150公升機油，清除完畢，至今第5天，海洋汙染危機未解除，高雄港務分公司布袋管理處下通牒，限令嘉明今天凌晨零時抽光油，但逾期仍未抽完，高雄港務分公司布袋管理處長謝診安說，船上柴油及滑油下午2點全部抽光，將報航港局依商港法處罰，另船上及落海貨櫃，船公司委託海事公司出動2部大型吊車吊上岸。

受害貨主澎湖郵局清查，共交寄687件普通掛號信郵件、191件包裹及47件郵件空籃，寄件人大多是澎湖人，澎湖郵局說，接獲船主通知，交寄郵件包裹既使救上岸也泡湯了，因此，依合約啟動補償求償機制，已通知寄件人依規定補償，全部補償費估計80萬元，這是2年內第三次沉船補償，發放補償作業迅速，接到寄件人申請馬上發放，補償後再向嘉明海運求償。