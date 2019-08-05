天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張立 ╱即時報導



在有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖畔，日前舉行了一場特別的升旗典禮。一家十口包含六大四小的登山隊，其中最小的只有8歲，在清晨的強風低溫中，列隊站在海拔3310公尺的嘉明湖邊高唱國歌，禮成後並高喊「我愛中華民國」。圖╱詹惠萌提供 分享 facebook

一家十口包含六大四小的登山隊，其中最小的只有8歲，在海拔3310公尺的嘉明湖邊，舉行了一場難得一見的「高山上的升旗典禮」。過程中家族成員行舉手禮高唱國歌，禮成後並高喊「我愛中華民國」。

詹家姊弟五人帶著四個小孩，分別12歲、10歲以及兩個8歲；10歲小女孩上山第一天就感冒，快到嘉明湖時左鞋底掉了，攻上三叉山頂時終於忍不住流下淚來，而8歲的小男孩則在即將出發前倒地狂哭，說他不要去爬了，孩子的媽媽詹惠萌說，「但是整個過程他幾乎沒有抱怨或不想走」，家族10個人最後都順利完成三天兩夜的嘉明湖之旅。

詹惠萌說，自己是四個小孩的媽，孩子不送補習班、不上安親班，也沒有手機，從小學習跆拳道及游泳，她希望自己身體力行，能夠讓更多人「帶孩子親山親海親大地，接觸大自然。」

因為擔心孩子太小無法適應高山氣候，他們特別在三月間安排了一趟合歡主峰及北峰的適應訓練，連最小的4歳孩子都自己攻頂，詹惠萌說，我會擔心孩子的未來，我們沒有什麼物質的東西可以給予，「只能訓練孩子的心智和意志力、毅力」。

詹家五姊弟的組成，前四個都是姊姊，最小的是弟弟，五個人都是跆拳黑帶高手，姊弟感情非常好，詹惠萌說，「都是因為父母親的教育」。

她說，父親在前年五月過世，遺願是希望能再登一次玉山，五姊弟於是在父親百日時，帶著父親骨灰單攻玉山，「父親是希望家人們在他離開後，感情還能夠像以前好，一樣地團結。」