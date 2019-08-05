親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

8旬老婦頻說家中鬧鬼 原來是路易氏體失智症作怪

2019-08-05 11:29聯合報 記者郭政芬╱即時報導

近80歲的吳姓老婦大約半年前開始，開始向家人表示家中「不乾淨」，看到很多人站在家中，晚上也不敢睡覺，曾經在其他醫院做過包括腦部電腦斷層等檢查但是沒有發現病灶，也沒有明顯記憶退化的情形，家屬後來至精神科診所就醫，服用抗精神病藥物後又出現肢體僵硬的副作用，後經轉介至中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科，經過周伯翰醫師詳細評估後，認為老婦罹患的是「路易氏體失智症(dementia of Lewy body, DLB)」，經過適當的藥物治療後症狀改善，老婦開心地向家人表示：「家中的壞東西都被清乾淨了！」

擁有老年精神與失智症專科的周伯翰表示，DLB其實並不少見，占所有的失智症15%，但在臨床診斷中卻常被忽略而被當作其他類型的失智症治療（如自殺去世的演員羅賓威廉斯經死後解剖才發現是罹患DLB），和常見的阿茲海默症比較，DLB患者在疾病早期即會出現鮮明的視幻覺，病人往往會出現巴金森症，並出現智力減退、動作遲緩、肢體僵硬，視覺空間能力變差，此外，DLB患者大腦中會發現突觸核蛋白，而阿茲海默症患者大腦發現的是類澱粉蛋白。

此外，DLB患者對於抗精神病藥物敏感，容易出現錐體外症候群，亦即當身體的運動系統受到某些干擾例如藥物，導致無法正常靈活作用時，會發生肌肉張力異常、類巴金森氏症、肢體僵硬或靜坐不能等現象。病人於睡眠時也常會有演出夢境的現象以及重複性跌倒或昏倒與混亂的意識障礙等。治療DLB著重於症狀緩解，包括使用乙醯膽鹼抑制劑來改善認知功能的退化與減少視幻覺產生，及給予多巴胺作用的藥物改善動作障礙，所以早期診斷是非常重要的。

周伯翰也呼籲，很多患者家屬對於抗失智症藥物會有一些不正確的觀念，例如希望患者吃了智能會恢復，或是藥吃了馬上會改善，但事實上失智症的藥物主要是延緩患者快速退化到失能狀態，且許多臨床試驗顯示需要長期服用才會有顯著臨床效果；也有些家屬在患者疾病早期時，覺得症狀輕微且擔心吃藥副作用而停止服藥，延誤疾病治療的黃金時期，導致病情快速惡化，屆時再就醫往往為時已晚。

周伯翰也指出，老年人出現幻覺有很多原因需要排除，除了失智症以外還有常見內外科問題或藥物引起的瞻妄，需要做生理檢查排除可能病因，因此遇到類似情形時，建議還是找醫院專科醫師才能做較仔細的評估。

經過周伯翰醫師詳細評估後，認為老婦罹患的是「路易氏體失智症(dementia o...
經過周伯翰醫師詳細評估後，認為老婦罹患的是「路易氏體失智症(dementia of Lewy body, DLB)」。記者郭政芬／攝影
分享
擁有老年精神與失智症專科的周伯翰表示，DLB其實並不少見，占所有的失智症15%。...
擁有老年精神與失智症專科的周伯翰表示，DLB其實並不少見，占所有的失智症15%。記者郭政芬／攝影
分享

失智症患者阿茲海默症
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

當藝術遇上人工智慧 讓人類看到盲點

2019-08-05 08:51

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

國產進口雞肉規範一致 食藥署農委會討論多次未果

2019-08-05 11:09

外國月亮圓？ 管理規範不一 國內養雞業者投書陳情

2019-08-05 10:47

免疫療法給付嚴格 專家籲逐步放寬

2019-08-05 10:44

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

【食力】別一窩蜂搶著吃！你以為的「超級食物」可能只是一種營銷手段

2019-08-05 10:27

明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元

2019-08-05 10:05

老菸槍血尿兩個月 檢查發現罹患腎盂上皮癌第三期

2019-08-05 10:03

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

又有無人機 松機急關半小時

2019-08-05 00:41

PM2.5暴露量 北捷：過去自主檢測發現較機車低

2019-08-05 00:19

PM2.5標準接軌世衛？環署：要求高標無太大意義

2019-08-05 00:11

健康你我他 ／兒出國上吐下瀉 腸胃藥派上用場

2019-08-05 00:08

拍照再吃 幫腎友把關飲食

2019-08-05 00:04

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03

健康@news／糖尿病患罹肺炎 機率高3倍

2019-08-05 00:03

健康名人堂╱高齡病人的手術抉擇

2019-08-05 00:01

醫病天地／防曬乳2撇步 提早擦、量要夠

2019-08-04 23:50

補強醫療照顧 大湖請專科醫師駐診

2019-08-04 23:21

藥師未補醫師調職 獅潭成無醫鄉

2019-08-04 23:17

醫病天地／長輩玩互動式電玩 可增肌耐力

2019-08-04 23:14

別生毒寶寶…高醫大設成癮研究中心

2019-08-04 23:13

鼾聲如雷治不好 模擬睡眠找到病灶

2019-08-04 22:59

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

寶寶對副食品大皺眉 醫師：媽媽要掌握4大原則別氣餒

2019-08-04 20:15

美食外送頂尖對決？外送員狹路相逢對撞翻車 網怒：再衝啊

2019-08-04 20:00

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

秋冬旅遊撒36億 業者：錢沒花在刀口

2019-08-04 17:44
看更多

熱門文章

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人出現 雙魚有財運

2019-08-05 07:31

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

全台九縣市高溫亮黃燈 大台北破36度

2019-08-04 12:21

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

油價明不漲 95無鉛汽油每公升28.7元

2019-08-04 12:15

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top