國產進口雞肉規範一致 食藥署農委會討論多次未果

2019-08-05 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



政府對於進口與國產雞肉檢驗、要求、規範都不一致，引起國內養雞業者不滿，要求進口雞肉抽驗比率提高。農委會上周邀集衛福部食藥署開會溝通，要求進口雞肉要訂出屠宰日期，同時對於保存期限，也應該有規範，抽驗頻度也應該依比例增加。食藥署認為有困難，沒有鬆口。

農委會上周找衛福部開會，認為站在管理公平，輔導國內產業的立場，應該要標出進口雞肉的屠宰日期，有效日期也應該要訂標準。食藥署認為，還是業者自主管理比較恰當，這問題已經開過多次會議，都沒有進一步共識。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，現階段進口雞肉抽驗比率為2％到10%，抽驗比率是依照食安法中的查驗辦法訂定，需針對是不是過去曾有被抽驗不合格或其他的因素調整，比如國外是否有傳出疫情、或爆發傳染病等，就會調高抽驗比率，或逐批檢驗。

廖姿婷說，現階段進口雞肉，去年確實有一批進口雞腿有被抽驗到不合格，不合格比率很低。針對進口產品的抽驗，相關結果，每周都會公布在網路上。

農委會畜牧處家禽科科長李宜謙表示，農委會立場與國內養雞業者相同，要求進口雞肉業者的規範管理標準國產業者一致，這要求不過分。

他說，每年地方衛生單位都到各地業者檢查，冷凍的雞肉到底冷凍多久，國內CAS優良肉品雞肉，依規定僅能冷凍半年，進口雞肉可以保存兩年，我國沒有要求進口業者提出設備證明文件，能證明其設備真的能讓肉品保存兩年，這是國內養雞業者最感到不滿的地方。

李宜謙表示，對自己人很嚴格、卻對別人很寬鬆，站在農方保護國內產業立場，應該讓所有業者都站在相同的立基點上，各自公平競爭。