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外國月亮圓？ 管理規範不一 國內養雞業者投書陳情

2019-08-05 10:47聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

進口雞肉量今年突破全國供給量55%，中華民國養雞協會表示，政府應該對於國內外雞肉管理標準一視同仁，當進口雞肉量愈來愈多，邊境抽驗也應該依照比率提高到逐批檢驗，要維護肉品安全，政府不能為進口雞肉大開方便之門。

本報聯晚之眼探討進口雞肉與國產雞肉之爭，養雞業者正串聯陳情，中華民國養雞協會提出一份陳情書，希望政府能正視進口雞肉業者大量進口的管理問題；給予進口國產業者公平的管理規範。

協會說，現行進口雞肉抽檢僅2%，既然進口雞肉量已經超過整體供應量的一半以上，抽檢比率就應該調高。主管機關農委會不應該忽視進口雞肉對國內產業的侵蝕。負責督促管理食安的衛福部，更不該漠視進口雞肉對國人食安的潛在威脅。

中華養雞協會肉雞組長邱時恩在陳情書中表示，進口雞肉從民國105年16萬多噸，到107年增加到21萬多噸；預計108年更創歷史新高；產業界一再向主管機關衛福部，要求依照進口數量，從現行2%逐步調高，甚至提高到逐櫃抽驗。衛福部都以風險管控為由，一直維持2%的抽驗比率，沒有出事就不會提高抽驗，難道量愈大，風險不就愈大嗎？

他說，國產雞肉都有標示屠宰日期，有效期限，甚至生產履歷。為何進口雞肉，只標示有效期限。國產雞肉和進口雞肉有效期限，標準不同。進口雞肉期限二年，國產雞肉半年；不僅危害肉品安全，更破壞產業的市場秩序；要求政府正視修法，統一保存期限；要求進口雞肉比照國產雞肉期限半年。

中華民國養雞協會祕書長王建培表示，國內雞肉要上屠宰線，要檢驗多次，政府不能選擇去看，不去比照美國、新加坡有要求標示屠宰日期。反倒是去比日韓沒有標示，台灣不是很愛學習他國，別人有做才去做，結果法令都是選擇實施，大眾有知的權益，政府不應該為進口肉品大開方便之門。

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中華民國養雞協會提出陳情書，要求政府對於進口國產雞肉業者管理、要求、規範一致。圖...
中華民國養雞協會提出陳情書，要求政府對於進口國產雞肉業者管理、要求、規範一致。圖／中華民國養雞協會提供
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中華民國養雞協會提出陳情書，要求政府對於進口國產雞肉業者管理、要求、規範一致。圖...
中華民國養雞協會提出陳情書，要求政府對於進口國產雞肉業者管理、要求、規範一致。圖／中華民國養雞協會提供
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