免疫療法給付嚴格 專家籲逐步放寬

2019-08-05 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



健保給付免疫治療是政府的一大德政，去年規畫時，僅為肺癌，經過專家討論後建議放寬，今年4月1日施行時，名列八種癌症、11種適應症，但腫瘤醫學界呼籲，包括三陰性乳癌、小細胞肺癌，以及其他罕見皮膚癌症，也能盡快獲得給付。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，在所有肺癌病友中，小細胞肺癌僅占一成，受限於市場，因此，相關抗癌新藥研究並不多。此外，九成小細胞肺癌患者係因抽菸所引起，這讓病友更是弱勢，但從另一個角度來看，這群病友繳交許多菸捐，但罹癌後卻沒有好藥可用，唯一標準療程為化療。

陳育民說，近20年以來，小細胞肺癌以化療為主，迄今仍無標靶藥物可用，且惡性度高，存活期短、惡化速度快，一旦擴散轉移，化療治療效果不佳，平均存活期約六至九個月，但如果化療合併免疫療法，則患者存活期有機會超過一年。

至於三陰性乳癌病友也身陷相同抗癌困境，台灣乳房醫學會理事長、北榮乳房醫學中心主任曾令民說，三陰性乳癌是乳癌中最惡性的類型，因缺乏受體，不適用荷爾蒙治療、標靶藥物，傳統治療為手術輔以術後化療。如轉移擴散至腦部、肝臟，使用化療，病情控制僅剩二至五個月，而中位存活期僅約12至15個月，治療效果有限。

2018 歐洲腫瘤醫學會一項收治900多名乳癌病友的研究證實，化療合併免疫療法可有效延長無疾病惡化存活期。今年美國腫瘤醫學會進一步發現，比起單用化療，合併使用免疫治療的三陰性乳癌晚期病人整體存活期從原本12至18個月，大幅提升至25個月以上，且降低三成死亡風險。約四成三陰性乳癌患者PDL1表現呈陽性，適用於免疫療法。