公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



教育部將試辦公共出借權，藉此尊重著作權、回饋創作端。不過圖書館界表示，現行圖書館借閱次數高的本地著作，多是旅遊、投資理財、養生類書籍，知識類等書市競爭較弱的書，在圖書館借閱表現也不優，創作端能獲回饋恐很有限，建議政府另設機制幫助知識類好書散播。

國家圖書館館長曾淑賢表示，以2018年全台公共圖書館總借閱數字7791萬次來說，其中文學類借閱數最高的是「日月當空」3751次，但該書作者黃易是香港人，也已過世，不符合酬金核撥條件；借閱數高的本地創作，則以「搭地鐵玩巴黎」、「北海道完全指南」、「京阪神花小錢 玩很大」等旅遊書為主流。

依據2018年全台公共圖書館總借閱數前20名排行，前12名作者幾乎都是黃易、金庸，「哈利波特」作者J.K.羅琳則奪冠軍，本地創作者以鄭丰「天觀雙俠」排名第13名最高。鄭丰本名陳宇慧，是監察院前院長陳履安的女兒。

其他本地創作者依序為行遍天下記者群「愛台玩觀光工廠 100+」第15名、「通靈少女」原型作者索非亞所著「靈界的譯者」第16名，呂世浩「秦始皇：一場歷史的思辨之旅」第17名，也是前20名內唯一文史知識類書籍。

曾淑賢表示，公共出借權立意雖好，但最後主要造福的可能是原本就很暢銷的書，雖然暢銷書也很有貢獻，但更知識性的冷門書作者可拿到的恐很少。法國曾實施由政府買好書分送各鄉鎮圖書館，以免否鄉鎮圖書館只買暢銷書，希望台灣政府也可透過類似機制鼓勵知識類好書創作。

依照公共出借權目前規畫，讀者每借一本書，作者、出版社共拿三元，七三分潤，等於一本書要借超過15次，作者才能拿到超過30元。聯經出版公司總編輯胡金倫表示，這無論如何，總是對作者和出版社多一點點幫忙，他樂見其成。