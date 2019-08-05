親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27聯合報 記者何定照╱即時報導

教育部將試辦公共出借權，藉此尊重著作權、回饋創作端。不過圖書館界表示，現行圖書館借閱次數高的本地著作，多是旅遊、投資理財、養生類書籍，知識類等書市競爭較弱的書，在圖書館借閱表現也不優，創作端能獲回饋恐很有限，建議政府另設機制幫助知識類好書散播。

國家圖書館館長曾淑賢表示，以2018年全台公共圖書館總借閱數字7791萬次來說，其中文學類借閱數最高的是「日月當空」3751次，但該書作者黃易是香港人，也已過世，不符合酬金核撥條件；借閱數高的本地創作，則以「搭地鐵玩巴黎」、「北海道完全指南」、「京阪神花小錢 玩很大」等旅遊書為主流。

依據2018年全台公共圖書館總借閱數前20名排行，前12名作者幾乎都是黃易、金庸，「哈利波特」作者J.K.羅琳則奪冠軍，本地創作者以鄭丰「天觀雙俠」排名第13名最高。鄭丰本名陳宇慧，是監察院前院長陳履安的女兒。

其他本地創作者依序為行遍天下記者群「愛台玩觀光工廠 100+」第15名、「通靈少女」原型作者索非亞所著「靈界的譯者」第16名，呂世浩「秦始皇：一場歷史的思辨之旅」第17名，也是前20名內唯一文史知識類書籍。

曾淑賢表示，公共出借權立意雖好，但最後主要造福的可能是原本就很暢銷的書，雖然暢銷書也很有貢獻，但更知識性的冷門書作者可拿到的恐很少。法國曾實施由政府買好書分送各鄉鎮圖書館，以免否鄉鎮圖書館只買暢銷書，希望台灣政府也可透過類似機制鼓勵知識類好書創作。

依照公共出借權目前規畫，讀者每借一本書，作者、出版社共拿三元，七三分潤，等於一本書要借超過15次，作者才能拿到超過30元。聯經出版公司總編輯胡金倫表示，這無論如何，總是對作者和出版社多一點點幫忙，他樂見其成。

【相關閱讀】

‧ 明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元
‧ 作者賣斷版權能拿酬金嗎？ 公共出借權問題待釐清

教育部將試辦公共出借權，創作端、出版社都可分潤。圖爲書店。記者何定照／攝影
教育部將試辦公共出借權，創作端、出版社都可分潤。圖爲書店。記者何定照／攝影
分享

圖書館文學類觀光工廠
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

當藝術遇上人工智慧 讓人類看到盲點

2019-08-05 08:51

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

8旬老婦頻說家中鬧鬼 原來是路易氏體失智症作怪

2019-08-05 11:29

國產進口雞肉規範一致 食藥署農委會討論多次未果

2019-08-05 11:09

外國月亮圓？ 管理規範不一 國內養雞業者投書陳情

2019-08-05 10:47

免疫療法給付嚴格 專家籲逐步放寬

2019-08-05 10:44

【食力】別一窩蜂搶著吃！你以為的「超級食物」可能只是一種營銷手段

2019-08-05 10:27

明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元

2019-08-05 10:05

老菸槍血尿兩個月 檢查發現罹患腎盂上皮癌第三期

2019-08-05 10:03

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

又有無人機 松機急關半小時

2019-08-05 00:41

PM2.5暴露量 北捷：過去自主檢測發現較機車低

2019-08-05 00:19

PM2.5標準接軌世衛？環署：要求高標無太大意義

2019-08-05 00:11

健康你我他 ／兒出國上吐下瀉 腸胃藥派上用場

2019-08-05 00:08

拍照再吃 幫腎友把關飲食

2019-08-05 00:04

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03

健康@news／糖尿病患罹肺炎 機率高3倍

2019-08-05 00:03

健康名人堂╱高齡病人的手術抉擇

2019-08-05 00:01

醫病天地／防曬乳2撇步 提早擦、量要夠

2019-08-04 23:50

補強醫療照顧 大湖請專科醫師駐診

2019-08-04 23:21

藥師未補醫師調職 獅潭成無醫鄉

2019-08-04 23:17

醫病天地／長輩玩互動式電玩 可增肌耐力

2019-08-04 23:14

別生毒寶寶…高醫大設成癮研究中心

2019-08-04 23:13

鼾聲如雷治不好 模擬睡眠找到病灶

2019-08-04 22:59

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

寶寶對副食品大皺眉 醫師：媽媽要掌握4大原則別氣餒

2019-08-04 20:15

美食外送頂尖對決？外送員狹路相逢對撞翻車 網怒：再衝啊

2019-08-04 20:00

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

秋冬旅遊撒36億 業者：錢沒花在刀口

2019-08-04 17:44
看更多

熱門文章

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人出現 雙魚有財運

2019-08-05 07:31

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

全台九縣市高溫亮黃燈 大台北破36度

2019-08-04 12:21

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

油價明不漲 95無鉛汽油每公升28.7元

2019-08-04 12:15

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top