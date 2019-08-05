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利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

老菸槍血尿兩個月 檢查發現罹患腎盂上皮癌第三期

2019-08-05 10:03聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名66歲男性菸齡20年，日前持血尿，「馬桶紅成一片」趕緊赴醫檢查，發現上泌尿道有4公分腫瘤，確診為左側腎盂上皮癌第三期，經化療後，腫瘤明顯縮小，再經左側腎臟輸尿管根除手術，腫瘤已完全清除，才讓他鬆一口氣。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛指出，泌尿道上皮組織主要分布於泌尿道系統上的臟器，從腎盂、輸尿管、膀胱一路延伸到尿道近端2/3處，而腎盂泌尿道上皮癌即是泌尿道上皮細胞癌化所導致，症狀大多以無痛性血尿為主，約9成患者因血尿就醫而發現罹癌，少數患者則因腎水腫產生腰酸背痛求診查出。

造成腎盂泌尿上皮癌的原因包括抽菸、接觸化學藥劑、服用含馬兜鈴酸成份的中草藥、家族病史、飲食中常攝取高脂肪、醃漬發酵碳烤食物，及反覆尿路結石或感染等。

他說，這名患者生活作息十分正常，也維持運動習慣，偏偏菸不離手，家人勸說都聽不進去，剛開始偶爾出現血尿狀況也是不以為意，只是當連續兩個多月排尿「馬桶幾乎是整缸血色」，才讓他驚覺「代誌大條」，幸好術後平安，讓他徹底決心要戒菸。

石欣衛強調，針對腎盂泌尿上皮癌第三期的患者，通常於手術前先給予４到６次前導性化學治療，使腫瘤範圍縮小，再施行根除性手術（切除同側腎臟及輸尿管）以達更完整的治癒性，但若患者年紀較大，經評估無法進行手術切除，也可使用輸尿管鏡，導入雷射光燒灼法，不過此療法復發率較高，且針對侵犯較深層及影響輸尿管外的病灶，恐無法治療。

他建議，除了避開吸菸等危險因子，平時可多攝取黃綠色蔬菜、番茄、胡蘿蔔或含抗氧化劑的蔬菜水果，及多喝水。因腎盂泌尿上皮癌屬於容易復發的癌症，故患者應定期回診追蹤，才能早期發現、早期治療。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛指出，造成腎盂泌尿上皮癌的原因包括抽菸、接觸...
亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛指出，造成腎盂泌尿上皮癌的原因包括抽菸、接觸化學藥劑、家族病史、飲食等。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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患者腫瘤手術
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