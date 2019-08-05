健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「真的要感謝健保德政，救了我一命」，60多歲陳先生為晚期肺腺癌患者，花近200萬元嘗試免疫療法，幾乎耗盡退休金，原本打算中斷治療， 但今年健保給付免疫療法，他幸運通過審核，現在持續用藥，逢人就說「我這條命是靠健保撿回來」。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師指出，健保經費有限，今年還能編預算嘉惠晚期癌友，給付800個免疫治療名額，確實造福許多癌友。

免疫療法給付標準嚴格，今年800個名額，目前僅剩幾十個名額，賴基銘預估再一個月後應該用光，建議健保署能夠比照C肝新藥給付，再挪些錢出來，給晚期癌友活下去的機會。

陳先生前年健康檢查時意外發現肺部陰部，切片報告證實為晚期肺腺癌，經醫師評估後，使用標靶療法 ，但九個月後出現抗藥性，他拿出退休金，接續免疫療法，持續用九個療程，花近200萬。

陳先生擔心連累子女，一度決定中斷治療，今年4月起健保開始給付免疫療法，他腫瘤分化不好，且生物標誌反應明顯，符合規定，最後無縫接軌，從第十個療程起，就為健保給付，上周完成第十六個療程。

對於醫界的期盼，健保署長李伯璋說，目前還沒有討論到增加今年免疫療法給付名額，明年度他會爭取更多預算，甚至擴大適用範圍，只要取得適應症，就會盡量納入健保給付 。

「如何更有效地運用免疫療法，這是健保重要課題」，李伯璋說，近日將與腫瘤學界、病友團體持續討論，如有足夠臨床證據，未來健保也可能給付在第一線用藥。