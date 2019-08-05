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利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59聯合報 記者曹悅華╱即時報導

周四、周五是颱風最接近台灣時間，會為北部跟東半部帶來雨勢，不排除再靠近一點，全台...
周四、周五是颱風最接近台灣時間，會為北部跟東半部帶來雨勢，不排除再靠近一點，全台灣慎防大雨。本報資料照片
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第九號颱風利奇馬恐變中颱。中央氣象局表示，利奇馬有逐漸增強趨勢，周四、周五是颱風最接近台灣時間，依照目前路徑，會為北部跟東半部帶來雨勢，不排除再靠近一點，全台灣慎防大雨。

氣象預報員陳建安說，今明兩天全台各地多雲到晴，偏東風，東半部、恆春半島和東北角到基隆海岸留意局部短暫陣雨，午後雷陣雨則是中南部比較明顯，恐達大雨等級。

氣溫方面，陳建安說，各地都是高溫狀況，達到33度以上，大台北、桃園、新竹一帶可能來到36度以上高溫。

氣象局上午6時34分針對五縣市發布高溫資訊，新北市、新竹市、新竹縣恐達36度以上高溫，台北市盆地、桃園市有連續出現36度高溫的機率，加強注意。

陳建安說，明天大氣環境和今天類似，不過午後雷陣雨訊號會減弱一些，周三是轉折點，這天颱風雖然沒有真的靠近，受到外圍水氣影響，環境風場偏東風和東北風，雨區加大，東半部、北部地區和恆春半島開始下雨，中南部地區則仍是留意午後雷陣雨。

陳建安說，周四、周五是颱風最接近台灣時間，接近程度會影響雨區大小，今天下午狀況會較為明朗，目前看來有增強趨勢，不排除變成中颱，原本預測會往北走，但因利奇馬東側有另一個低壓系統發展起來，會讓其路徑有改變，預計朝西北方向走，接近台灣東北部外海。

陳建安說，目前路徑北部跟東半部地區影響為主，但不排除再靠近一點，全台灣都會受到影響，屆時慎防大雨。

第九號颱風利奇馬（圖左）的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
第九號颱風利奇馬（圖左）的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
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