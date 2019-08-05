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利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05聯合新聞網 綜合報導

未來一周天氣變化多端民眾需多留意，周一（5）至周三（7）多為雲到晴天氣，周四、周五則須多加留意利奇馬颱風外圍環流影響，各地均有發生短暫雷陣雨、局部大雨機率，目前氣象局針對利奇馬颱風路徑預測，仍表示尚存在許多變化空間。

各國預測利奇馬模擬路徑分析。圖擷自typhoon2000.ph
各國預測利奇馬模擬路徑分析。圖擷自typhoon2000.ph
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根據歐洲中期預報中心（ECMWF）和美國GEFS系集模式最新模擬分析，利奇馬的路徑分歧，顯示路徑預測不確定性高，通過台灣附近的模擬路徑，數量持續增加，侵襲機率已向上攀升，應密切留意。氣象專家吳德榮也提到，利奇馬路徑模擬模式雖分歧，但不影響其威脅性，目前持續增強中。

英國氣象局（Met Office）以及加拿大氣象局（MSC）最新模擬分析都顯示，預測利奇馬路徑，可能不會往台灣方向登陸，而是轉向日本南部。

根據中央氣象局表示，原位於菲律賓海面上的熱帶性低氣壓已升格為今年第九號颱風利奇馬（LEKIMA），預測路徑先往北再轉西北，將潮琉球方向移動，預計影響台灣時間會在8日以及9日，氣象預報員指出，利奇馬不排除成為「中颱」可能，路徑有機會西修再往台灣接近，不排除直撲台灣可能性，但都還要再觀察。

氣溫方面，氣象預報員陳建安說明，全台各地仍處高溫狀態，達到33度以上，北部地區更可能出現36度以上高溫。

利奇馬颱風動態路徑預測圖。圖擷自NCDR
利奇馬颱風動態路徑預測圖。圖擷自NCDR
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氣象局預報颱風高溫吳德榮

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