中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



進入農曆七月，許多地方都在普度拜拜，超度孤魂野鬼，台灣文史作家曹銘宗有新解，他提出兩點觀察，認為超度的對象其實是生者。圖／本報系資料照 分享 facebook

進入農曆七月，許多地方都在普度拜拜，超度孤魂野鬼，台灣文史作家曹銘宗有新解，他認為從心理學來說，如果生者為死者感傷甚至感到愧疚，超度的對象其實是生者。祭拜的供品最後也是生者吃掉，甚至是生者買自己喜歡的食物來祭祀，以此來看，普度的對象其實也是生者。

台灣文史作家曹銘宗在臉書貼文說，普度的「度」也寫成「渡」，就「通過」或佛教用詞「從此岸到彼岸」的意義而言，兩字相通。

「超度」是佛教或道教的誦經與法事，以助亡魂脫離惡道、得生善處。但從心理學來說，如果生者為死者感傷甚至感到愧疚，超度的對象其實是生者。

「普度」是以廣大無分別的慈悲，讓眾生從悲苦的此岸到達解脫的彼岸。每年農曆七月的中元普度，就是施餓鬼、超度亡魂。

普度的祭品，最後也是生者吃掉，甚至是生者買自己喜歡的食物來祭祀，以此來看，普度的對象其實也是生者。

曹銘宗說，他當導遊曾帶美國人參觀艋舺龍山寺，美國人看到供桌上擺著很多水果、糕餅等，就問他這些祭品最後如何處理？

他回答，祭品在祭祀後帶回家自己吃，沒帶走的祭品，廟方會布施給需要食物的人。美國人驚訝的說，祭祀的食物，怎麼可以吃呢？

當時他沒想過會有這種問題。不過，後來想到曾看過佛教密宗的「火供」儀式，把各種食物都丟在火中焚燒，據說這樣亡魂可以聞到。

人在娑婆世界雖然也活得辛苦，堪忍而已，但比起好兄弟一年才被普度一個月，我們每天都可自我普度。