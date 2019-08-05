利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新潛勢預測圖顯示，輕颱范斯高受到季風低壓環流及太平洋高壓的導引，快速向西北西前進，大約6日通過九州一帶，7日侵襲韓國。

他說，另一輕颱利奇馬將持續增強；由於其東側另有一熱帶擾動發展，致使導引氣流偏弱，其未來將朝向西北，移速較慢。潛勢預測圖亦顯示，利奇馬中心通過70％機率的不確定性範圍已涵蓋到台灣；最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，利奇馬的路徑相當分歧，代表著預測路徑的不確定性高，但通過台灣附近的模擬路徑，數量大幅增加，侵襲機率提高，威脅大增，應密切觀察。

吳德榮表示，今、明兩天偏東風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部陣雨；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南鄰近山區發展，並擴及部分平地；仍需注意氣象局發布之特報。今天北部氣溫約25至36度、中部25至35度、南部25至35度、東部24至36度。