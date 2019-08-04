別生毒寶寶…高醫大設成癮研究中心

毒品問題對下一代戕害甚深，不僅毒品防制單位派出志工向學童及家長宣傳，高醫大物質暨行為成癮研究中心也將整合國內外相關研究，提供最新的成癮治療方式。圖／高雄市毒防局提供 分享 facebook 新興毒品以咖啡包、果凍糖果等包裝掩人耳目，其成分複雜難辨，高醫大新成立的物質暨行為成癮研究中心，將運用精密儀器進行初步分析。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

聯合報上月報導「毒寶寶黑數多成社會隱形炸彈」議題，引發各界對毒品防制的諸多討論，高雄醫學大學本月1日成立「物質暨行為成癮研究中心」，負責規畫的高醫大藥學院教授李志恒表示，該中心除研究毒品流行病學及藥物政策，更與國際接軌，提供國外物質及行為成癮治療最新趨勢，希望幫助深陷藥癮無法自拔的女性，減少生下毒寶寶機率。

專研藥害管制多年的李志恒說，世界各國重視毒品危害防制及治療，目前僅證實海洛因成癮者可透過美沙冬替代療法，逐步減少使用量，過去國內其他大學雖也有物質濫用研究中心，主要偏犯罪預防及成癮治療，高醫大有藥學系研究及附院臨床資源，「能看見第一線的問題，提供有效的藥物及治療模式」。

李志恒談到，目前僅有母親服用海洛因的毒寶寶，可採取美沙冬替代療法，在台灣，使用較氾濫的毒品還有K他命、安非他命甚至複合式新興毒品，如何縮短毒寶寶的戒斷治療期，是醫療上極大挑戰，根本之道仍須從醫療端建立專責單位，對女性藥癮者衛教，並進行戒癮及避孕。

毒品防制局表示，目前該局接獲3件吸食安非他命獲緩起訴個案，2名懷孕6個月、1名已生產，毒防局整合社會局育兒照顧資源與醫療資源，提供毒寶寶最好的照顧。

另，毒防局與高雄女監雙向合作，讓女受刑人在產前5個月保外就醫回歸社區時定期關心、追蹤，並聘請婦產科醫師等講師前進女監講習。衛生局表示，成癮者背後受許多社會、心理因素影響，會從醫院端持續關注患者，提供更多臨床實證研究結果作為防制參考。

高醫大「物質暨行為成癮研究中心」也掌握各縣市毒品流行情況，建立在地化偵測預警系統，當某種物質濫用情形突然飆升，能作為警政及衛生機關防治參考。