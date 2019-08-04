如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

許多人外出時習慣戴上口罩，口罩應該怎麼選？根據環保署與國衛院國家環境醫學研究所進行口罩測試，台灣製造的防霾口罩在空汙微粒及過濾效果均優於大陸製造口罩。建議在一般室外環境，配戴D級認證以上防霾口罩，並要配合臉型，適時更換。

台北醫學大學呼吸治療學系副教授莊校奇指出，市售口罩非常多，建議選擇經過檢驗認證的合格產品，而口罩與臉型的密合度也很重要，通常口罩上會有鐵片，請盡量讓鐵片與鼻梁貼合；另外，要記得口罩需要定期更換。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，口罩應依場域、材質、覆蓋度、時間長短等特性做選擇，並以「戴得住」為主。台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文則提醒，戴兩層口罩並不會比較好，會增加濾材阻抗或影響密合度，反使呼吸困難。

研究人員總共測試十四家廠商、十八款口罩，在實驗室進行穿透率測試、計算過濾效率，以及濾材的過濾品質。調查發現，在八款台灣市售防霾口罩中，有七款符合規範，整體穿透率在百分之十以下，至於大陸市售防霾口罩中，抽驗八款，其中五款符合規範，整體穿透率在百分之十五以下，效果較差一些。

一般防霾口罩防禦等級分為A、B、C、D四級，A級防護效果最佳，空汙濃度愈高，應挑選等級愈高的口罩，A級防霾口罩防護效果與N九五口罩差不多。不過，研究也發現，濾材的過濾品質無法從等級高低區分，專家建議，只要選擇有品質認證的口罩即可。

研究報告也建議，在一般日常生中，建議民眾挑選適合自己臉型且較高舒適性的口罩，如果遇到空氣品質不良，霧霾或塵沙暴來襲時，建議參考環保署官網的PM2.5即時濃度監測資料，進一步選擇最佳防護等級的口罩，且需正確配戴。