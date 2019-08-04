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長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17聯合報 記者李樹人簡浩正╱即時報導

懸浮微粒對國人健康危害，超過一般人想像，環保署與國衛院完成「懸浮微粒對民眾健康影響之研究」發現，長期暴露於PM2.5濃度偏高環境中，中風、急性心肌梗塞、肺癌、慢性阻塞性肺病等罹病風險大增。

研究於105年到107年針對台北、花蓮、嘉義、高雄等四大地區，連續監測住家室內外微環境PM2.5濃度3百天，及個人PM2.5暴露濃度及時間活動165天，結果顯示，不管是大氣、住家室內外環境或是個人的PM2.5暴露，都以嘉義地區濃度最高。

進一步分析老年人年空汙暴露狀況，以花蓮地區PM2.5暴露濃度最低，為36.1微克／立方公尺，嘉義地區最高，64.2微克／立方公尺，高雄則為54.5微克／立方公尺、台北36.9微克／立方公尺。值得注意的是，居家門窗緊密度影響老人在室內場所PM2.5暴露量，建議外在空氣品質不佳時，不要開窗。

為何嘉義地區的PM2.5暴露濃度最高，台大環境職業醫學部教授郭育良則表示，主要是南部地區較多重工業、石化業，工廠較多，加上大眾運輸工具少，民眾多以汽機車代步，空氣汙染相對嚴重。

台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文表示，雲林以南地區空汙一直比北部嚴重，主要是6輕等重工業排放廢氣，加上氣象因素影響，如冬天時吹東北季風，但南部縣市因中央山脈擋住而背風，使廢氣等汙染排不出去，停留在自己或鄰近縣市。

研究發現，校正年齡、性別、抽菸狀態、飲酒等危險因子，PM2.5上升10微克／立方公尺，就可能提高4成肺癌罹患風險；收縮壓明顯增加，相當老化4.5歲。肺功能下降程度約老化2.7歲，研究還首次發現，老年人上肢驅幹的骨額肌肉量下降、體脂肪量增加。                      

至於對孕婦的影響，孕程第3至第8周為胎兒心臟發育重要階段，如果此孕程孕婦暴露於PM2.5濃度36微克／立方公尺，會比暴露於PM2.5濃度23微克／立方公尺者，胎兒罹患先天性心臟病風險高出二成一。  

環保署與國衛院完成「懸浮微粒對民眾健康影響之研究」發現，長期暴露於PM2.5濃度...
環保署與國衛院完成「懸浮微粒對民眾健康影響之研究」發現，長期暴露於PM2.5濃度偏高環境中，中風、急性心肌梗塞、肺癌、慢性阻塞性肺病等罹病風險大增。圖／本報資料照片
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PM2.5嘉義孕婦
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