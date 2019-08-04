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哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17聯合報 記者李樹人簡浩正╱即時報導

許多人都認為騎乘機車時，最容易遭受空汙荼毒，接觸的PM2.5濃度最高，但環保署最新研究推翻了這個論點，捷運竟然位居6大交通方式PM2.52.5濃度暴露之首。不過，站在整體空氣品質考量，專家仍建議多搭乘大眾交通工具，減少空汙，預防傳染疾病，捷運族最好戴上口罩。

根據環保署與國衛院國家環境醫學研究所執行「懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究」，106年度針對捷運、公車、汽車、機車、步行、腳踏車等6大交通方式，以環保署測站濃度為基準，審視使用哪一種交通方式，PM2.5濃度暴露量最高。

結果跌破眾人眼鏡，PM2.5濃度暴露冠軍竟是捷運，研究發現，夏季捷運暴露濃度為大氣環境1.68倍，高於機車的1.4倍、腳踏車1.37倍、步行1.36倍、公車1.02倍，汽車暴露量最低，僅為大氣環境的0.29倍。

冬天的排序也大同小異，捷運PM2.5濃度暴露濃度為大氣環境的1.4倍，其次為機車1.18倍、步行1.06倍、腳踏車0.88倍、公車0.8倍、汽車0.16倍。若只分析通勤觀測，在通勤微環境中，捷運暴露量最高，汽車通勤模式則最低。

台北醫學大學呼吸治療學系副教授莊校奇指出，過去英國與香港的研究也有類似發現。台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文也表示，過去針對北京地鐵進行的研究也顯示，北京地鐵PM2.5數值相當高，主要是地鐵站地下化，空氣擴散不易。

莊校奇分析，住於室內的捷運站或地鐵站空氣品質不佳，主要是公共場所換氣率較低，而捷運車輛進站煞車時，產生許多懸浮微粒，這些都造成捷運站空氣品質不佳。錢建文則說，PM2.5等懸浮微粒來源並非只有廢氣，火車、捷運行駛時，軌道與輪胎間磨損，以及到站煞車或關門開車時，皆可能噴出碎屑與大小微粒。

但莊校奇請捷運族別緊張，一般來說，捷運車廂內的空氣品質比捷運站要來得好，大家等車時在捷運站短暫停留，不需因此擔心吸入過多汙染物。錢建文則建議，政府或捷運局可考慮改善或加強捷運車廂空調過濾系統，民眾搭捷運時仍應戴口罩。

不過，研究也建議，盡管捷運有較高的PM2.5濃度暴露，但評估通勤時的整體暴露量，仍須考量當天與時間點的背景空氣品質、通行空間、使用時間與距離等，計算實際呼吸累積暴露劑量，這部分有待後續持續研究。站在能源、環保、安全、交通運輸考量等，仍建議減少汽機車使用，提高整體空氣品質。

環境中PM2.5濃度愈低，對民眾健康威脅就愈少，專家建議環保署下修PM2.5濃度...
環境中PM2.5濃度愈低，對民眾健康威脅就愈少，專家建議環保署下修PM2.5濃度標準。記者葉信菉／攝影
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捷運PM2.5空氣品質
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