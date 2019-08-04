秋冬旅遊撒36億 業者：錢沒花在刀口

2019-08-04 17:44 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「政府36億補助是大撒幣！」針對交通部通過36億秋冬旅遊獎勵計畫，旅行業者李奇嶽受訪時建議，陸客不來，政府可將36億補助用於鼓勵東南亞、日韓、港澳等地的觀光客來台；南投縣長林明溱則認為，不如把錢補助地方政府開發觀光新亮點；前行政院長張善政則建議，政府如果要推新的旅遊補助，應先把去年的錢結清。

交通部日前拍板通過「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」，預計投入36億元刺激國旅，團旅每人每日可獎助500至1000元，自由行則每房獎助1000元（見下表）。對此有飯店業者認為，補助可帶動約2成住房率，不過也有業者認為，對於8成都為國際觀光客的飯店沒有太大的成效。

應補助地方政府

政策一公布，南投縣長林明溱就批評，這是本末倒置的作法，倒不如讓各縣市政府提計畫建設觀光景點，增加地方吸引力才是長久之計，盼中央想清楚，不要亂花冤枉錢。

前行政院長張善政日前接受廣播節目專訪時表示，有花東旅遊業者去年先幫遊客墊費用，事後卻沒拿到補助款，政府如果要推新的旅遊補助，應先把去年的錢結清。

學者：只治標不治本

「這種一次性的補助，只是治標不治本，」政大國際關係研究中心教授蔡增家在Yahoo論壇表示，國旅補助政策不但缺乏長遠的規劃，對於觀光業的挹注更有如杯水車薪。他以日本觀光為例指出，安倍以2020東京奧運為名積極招攬外國觀光客，去年日本外來觀光客首度突破3千萬人，值得借鏡。

蔡增家說，首先是簡化外國觀光客的入境手入續，對於免簽國家實施電子化通關手續，以手機二維條碼進行快速通關。其次是補貼外國觀光客住宿費。反觀台灣所推行的旅遊暖冬計畫，卻只限國人到國內旅遊，而且還只限補助1000台幣，而這與動輒4、5千元的住宿費相比，實難吸引國人到國內觀光旅遊。

業者：應擴大補助外國客

李奇嶽認為，陸客不來，政府可將36億補助鼓勵東南亞、日韓、港澳等地的觀光客來台，也應盡快進行政策鬆綁，例如全面開放東南亞免簽，並運用行銷預算，多鼓勵包機來台獎勵。

「政府亂花錢，將右口袋的錢放左口袋，對台灣整體效益在哪？」李奇嶽建議，36億經費也可用於查緝非法日租套房，因非法業者侵蝕合法業者的權益，打擊非法有助於產值回升。

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