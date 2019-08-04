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單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市一名50幾歲男子的左邊鼻孔出現鼻塞與流鼻血，持續2個月未改善，就醫發現罹患罕見的黏膜性黑色素瘤，惡性腫瘤成長快速，上達眼窩、下抵牙齒，後來醫師使用免疫療法配合開刀穩住病情。高雄長庚醫院耳鼻喉部鼻科主任羅盛典表示，國人有許多人有鼻塞症狀，若出現非典型（僅單側鼻子）狀況應提高警覺，儘早就醫找出原因。

高雄長庚耳鼻喉部鼻科主任羅盛典指出，黑色素瘤有兩種，「金鋼狼」影星休傑克曼罹患「表皮黑色素瘤」，另一種黏膜性黑色素瘤機率很低，約占黑色素瘤的1％，主要會出現在頭頸與外陰等部位，國人罹患機率極低。

半年前左右，一名50幾歲男子左側鼻孔出現鼻塞，且會突然流鼻血，情況持續超過2個月時前往高雄長庚醫院看診，主治醫師羅盛典發現，病患左側鼻腔內有腫瘤，住院2周期間，腫瘤往上入侵眼睛，往下吃穿齒槽骨與上牙齦，左邊眼皮無法睜開。

羅盛典表示，病患腫瘤十分大，住院期間成長快速，確診罹患鼻部黏液黑色素瘤，被歸類為鼻腔癌第四期，立即安排立體定位電療與免疫治療，待腫瘤縮小開刀切除腫瘤，目前持續追蹤中。

羅盛典指出，國人若出現鼻塞，一般會當成感冒與鼻竇炎，不過這名病患只有左側鼻孔鼻塞、流鼻血，類似這種非典型症狀不可輕忽，眼睛、鼻子、耳朵這些器官都有對稱性，要保持警戒心。

正值壯年的男子左側鼻孔出現異狀，後來惡性腫瘤大到連眼睛都睜不開。記者徐白櫻／翻攝
正值壯年的男子左側鼻孔出現異狀，後來惡性腫瘤大到連眼睛都睜不開。記者徐白櫻／翻攝
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腫瘤長庚醫師
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