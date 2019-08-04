家庭觀造成少子化 學者：世代落差大

2019-08-04 15:29 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能於4日發表《台灣成年人婚育概況問卷調查》，現場座無虛席。（photo by世新大學公共事務處） 分享 facebook 少子化成因不只經濟壓力！世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能發表《台灣成年人婚育概況問卷調查》表示，影響結婚與少子化的關鍵因素除了經濟，還有社會性支持（公共托育政策、家庭支持系統）與家庭價值觀。台大社會系教授薛承泰評論，有別於過往簡單的單一歸因，此研究凸顯出家庭觀仍是婚姻少子化關鍵主因。

家庭觀世代差距大

「過去經濟條件差，父母仍生養眾多；為何經濟相對富裕的現代，卻視生養小孩為畏途？」詹昭能給出答案，現代人講究「自我」；而傳統社會為了養家活口，多子多孫多福氣觀念根深柢固，此兒孫滿堂的幸福感，即為家庭價值觀。

針對題目「結婚是否經仔細考量？」結果顯示，年紀愈輕，對婚姻的考量愈慎重。詹昭能指出，影響「結婚與否」的主因是與年齡成正相關的「家庭價值觀」（婚姻價值、人生觀），社會支持性因素則較薄弱，凸顯家庭價值有很大的世代落差。

中研院社會學所研究員楊文山表示，美國社會僅有62%的人認為「結婚是重要的事」，而「為自己負責」佔97%，「當一個好鄰居」佔62%，顯見現代社會強調個人主義，婚姻的重要性正在式微。

不婚十大理由

網路溫度計統計《不婚族的十大理由》包括：不想生兒育女、父母不認同交往對象、還沒有定下來的打算、經濟能力不夠、對愛情感到失望、先以事業為重、結婚只是多了張紙、擔心會離婚收場、等待真愛降臨。詹昭能補充，從未談過戀愛的大學生約佔4成。

針對「不生現象」，詹昭能表示，影響生兒育女的關鍵因素為：自身經濟、養育價值、本身喜歡小孩；且愈願意為家庭犧牲的人，愈願意生小孩。楊文山則指出，初婚者約有46%是奉子成婚。另外，生養現象也體現出社會不平等現象：高學歷女性，結婚雖晚，但生育數較多；而低學歷女性，結婚雖早，但生育數較少。

上半年人口負成長

「在台灣養小孩實在太貴了！」詹昭能指出，據2006年研究，在台北養小孩，一年得花60萬以上，養小孩的機會成本太高。他還說，生育率（每位婦女的生育人數）若未達1.3，即為重大警訊，而台灣則是未達0.98，政府才開始將生育問題視為國安問題。

「去年新生兒18.2萬，近年生育率約1人，台灣真的會自然滅亡！」楊文山指出，今年「上半年」出生數8.6萬、死亡數8.8萬，為我國首度出現人口負成長現象。他提醒，若生育率維持在1.0，本世紀末台灣將只剩下1000萬人。

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