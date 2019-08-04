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緬甸屈公病嚴重 疾管署首度納旅遊建議示警

2019-08-04 12:18中央社 台北4日電

緬甸屈公病疫情威脅進逼台灣。疾管署統計今年至今已24例屈公病境外移入個案，半數來自緬甸，已提升緬甸旅遊疫情建議注意，這是疾管署首度將屈公病納旅遊疫情示警。

台灣7月出現有史以來首例屈公病本土個案，根據基因定序，病毒與今年來自緬甸的境外移入屈公病病毒相似。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年累計至今有24例屈公病境外移入個案，創下屈公病2007年列入法定傳染病以來同期新高。其中緬甸就占12例，其次為馬爾地夫4例、泰國3例、印尼2例、馬來西亞1例、菲律賓1例、印度1例。

屈公病是經由蚊子叮咬而傳播的屈公病毒引起的急性傳染病，症狀與登革熱非常類似，也由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播。比較不同之處在屈公病患者關節疼痛很明顯，可能會痛到無法走路。屈公病（Chikungunya）在非洲土著語言就是指「痛的將身體彎起來」。

疾管署副署長莊人祥今天表示，台灣今年出現本土屈公病個案可能與境外移入的威脅有關，統計發現今年屈公病境外移入病例數創歷年新高，可能因東南亞民眾與台灣民眾在暑期交流較頻繁有關。

莊人祥說，在24例境外移入屈公病中就有12例來自緬甸，疫情威脅不容小覷。台灣和緬甸一年約有4萬人次往來，疾管署首度將屈公病納入旅遊疫情建議，並將7月以後有境外移入的國家緬甸、馬爾地夫、泰國、印度列為第一級注意。

暑假是國人出國旺季，莊人祥提醒，如民眾計畫到東南亞，尤其緬甸，應特別注意防蚊，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。

返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，告知醫師旅遊、活動史，以利及早診斷、治療與通報。

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