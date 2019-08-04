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郭韓見面有譜？郭幕僚：會有郭韓會 但需要時機

他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

46歲的劉先生罹患阻塞型睡眠呼吸中止症已10多年，睡覺時總是鼾聲雷動吵醒枕邊人，白天工作時也覺得精神不濟，近4、5年來積極手術治療，但試過無線電波熱凝療法、達文西手術縮減舌根等，症狀仍未改善；為根本解決問題，他接受顎骨呼吸道拉提手術，術前接受鎮靜麻醉「睡眠內視鏡」（DISE）檢查，確認咽喉肌肉阻塞處再精準下刀，睡眠品質總算大幅改善。

劉先生表示，過去對於睡覺會打呼這件事情不以為意，婚後太太卻因為自己鼾聲太早不願同房；他試過配戴陽壓呼吸器，但覺得太笨重，4年來試遍各種手術，包括在鼻腔、咽喉進行無線電波熱凝療法2、3次，也陸續做過鼻中膈彎曲手術和達文西手術，但積極治療下鼾聲照舊，直到接受顎骨呼吸道拉提手術，才終於揮別睡眠呼吸中止症的困擾。

收治病患的高雄醫學大學附院口腔顎面外科主治醫師陳裕豐說，劉先生曾在睡眠中心接受檢查，發現呼吸道每小時阻塞次數高達80幾次，已屬重度患者，雖積極手術治療，卻因未「對症下刀」，症狀未獲解決；讓病人以鎮靜麻醉進入睡眠狀態，再以咽喉內視鏡動態檢查鼻腔、軟顎、咽喉、舌底及會厭軟骨處，找出阻塞處對症下刀，術後劉先生終於重拾良好睡眠品質。

陳裕豐表示，患者入睡後，肌肉放鬆張力降低，使呼吸道無法維持暢通，台灣保守估計有超過40萬人罹患此病，男性罹患人數為女性2到3倍，患者睡覺吸不到氣，身體一直處在缺氧狀態，更易引發中風、心血管疾病甚或增加猝死的可能。

陳裕豐強調，在歐美，肥胖是造成睡眠呼吸中止症主因，但台灣許多罹病者並不胖，而是顎骨構造異常或呼吸道肌肉張力鬆弛造成，進行顎骨呼吸道拉提術才能根本解決病灶，協助飽受鼾聲所苦的病人擺脫夢魘。

陳裕豐說，睡眠呼吸中止症患者如果不適應配戴陽壓呼吸器，可接受手術治療，除了內、外科及牙科醫師跨科團隊參與，術前DISE檢查更須借助麻醉科醫師實施精準的鎮靜麻醉。高醫麻醉科主任程廣義說，施行麻醉時，會監測患者進入睡眠時的腦波波型，再以咽喉內視鏡進行檢查，更能安全、精準找出病灶處。

高醫口腔顎面外科主治醫師陳裕豐表示，台灣許多睡眠呼吸中止症患者罹病主因為顎骨構造...
高醫口腔顎面外科主治醫師陳裕豐表示，台灣許多睡眠呼吸中止症患者罹病主因為顎骨構造異常或呼吸道肌肉張力鬆弛造成，透過手術才能一勞永逸，解決睡覺時吸不到空氣之苦。記者蔡容喬／攝影
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高醫口腔顎面外科主治醫師陳裕豐（左）、麻醉科主任程廣義（中）等醫護團隊，為呼吸中...
高醫口腔顎面外科主治醫師陳裕豐（左）、麻醉科主任程廣義（中）等醫護團隊，為呼吸中止症患者實施術前DISE檢查，精準找出造成阻塞的病灶，協助患者重拾良好睡眠品質。記者蔡容喬／攝影
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睡眠手術患者
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