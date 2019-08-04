他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



46歲的劉先生罹患阻塞型睡眠呼吸中止症已10多年，睡覺時總是鼾聲雷動吵醒枕邊人，白天工作時也覺得精神不濟，近4、5年來積極手術治療，但試過無線電波熱凝療法、達文西手術縮減舌根等，症狀仍未改善；為根本解決問題，他接受顎骨呼吸道拉提手術，術前接受鎮靜麻醉「睡眠內視鏡」（DISE）檢查，確認咽喉肌肉阻塞處再精準下刀，睡眠品質總算大幅改善。

劉先生表示，過去對於睡覺會打呼這件事情不以為意，婚後太太卻因為自己鼾聲太早不願同房；他試過配戴陽壓呼吸器，但覺得太笨重，4年來試遍各種手術，包括在鼻腔、咽喉進行無線電波熱凝療法2、3次，也陸續做過鼻中膈彎曲手術和達文西手術，但積極治療下鼾聲照舊，直到接受顎骨呼吸道拉提手術，才終於揮別睡眠呼吸中止症的困擾。

收治病患的高雄醫學大學附院口腔顎面外科主治醫師陳裕豐說，劉先生曾在睡眠中心接受檢查，發現呼吸道每小時阻塞次數高達80幾次，已屬重度患者，雖積極手術治療，卻因未「對症下刀」，症狀未獲解決；讓病人以鎮靜麻醉進入睡眠狀態，再以咽喉內視鏡動態檢查鼻腔、軟顎、咽喉、舌底及會厭軟骨處，找出阻塞處對症下刀，術後劉先生終於重拾良好睡眠品質。

陳裕豐表示，患者入睡後，肌肉放鬆張力降低，使呼吸道無法維持暢通，台灣保守估計有超過40萬人罹患此病，男性罹患人數為女性2到3倍，患者睡覺吸不到氣，身體一直處在缺氧狀態，更易引發中風、心血管疾病甚或增加猝死的可能。

陳裕豐強調，在歐美，肥胖是造成睡眠呼吸中止症主因，但台灣許多罹病者並不胖，而是顎骨構造異常或呼吸道肌肉張力鬆弛造成，進行顎骨呼吸道拉提術才能根本解決病灶，協助飽受鼾聲所苦的病人擺脫夢魘。