赴日注意！ 鄭明典：輕颱范斯高有增強趨勢 往九州方向

2019-08-04 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



目前太平洋地區有一個颱風和一個熱帶性低氣壓(T.D.)。中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今年第八號颱風范斯高環流越來越明顯，近中心對流也很集中，還有增強趨勢，目前預測路徑是往日本九州方向，對台灣無直接影響。