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13個部落青年壯遊點 體驗阿美組「巴拉告」

2019-08-04 10:45聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部青年發展署今年與非營利組織及大專校院合作，在全國建置了61個青年壯遊點，其中13個部落青年壯遊點提供15至35歲青年朋友深度體驗部落生活及原住民族多元文化活動。

13個部落青年壯遊點包括：桃園溪口臺、南投武界、南投清流、嘉義珈雅瑪、屏北部落、宜蘭樂巴漾、宜蘭哈盆、花蓮馬太鞍、花蓮太巴塱、花蓮吉拉米代、台東達魯瑪克、台東阿朗壹及東海岸原民古帆船等。

位於嘉義阿里山山腰平原的嘉義珈雅瑪青年壯遊點，98年受到颱風的重創，然而災情並沒有打倒當地居民，反而激起居民重建的意識，努力延續當地鄒族文化。

青年壯遊點活動中，除了由茶山部落青年親自教學鄒語，在夜晚更帶領青年手拿火把，沿著溪水聲走向水火同源區，一路上高唱傳統歌謠，聆聽他們遭遇洪水時期的神話故事，體驗向天神取火的感恩儀式，感受最原味的鄒族生活。而一座座的Hufu（涼亭）更象徵鄒族人無私與人共享的開闊胸懷。

參與活動青年表示，無論是走夜路、傳火種、攀岩坡、涉深水等壯遊過程，讓大家彼此分享智慧共度難關。

花蓮馬太鞍溼地是阿美族人的傳統生活區域，在長期與大自然共生共存下發展出了世界唯一的捕魚方式「巴拉告」。在阿美族語中稱「巴拉告」為「讓魚棲息的池塘」，由在地達人示範這蓋在河川中，由竹筒、竹子、樹枝組成的三層捕魚陷阱，吸引魚兒誤以為是天然棲息地而游入，讓青年感受到阿美族人多年來與自然相處的生活智慧。

參與青年表示，自己手作、自己下廚，一步一步地跟著在地原民的節奏，有機會擁抱不同的生活方式，成為灌溉自己的養分。

教育部表示，更多青年壯遊點影片，可至「壯遊體驗學習網」瀏覽，查閱活動詳細內容並報名參加。

花蓮馬太鞍青年壯遊點傳統捕魚「巴拉告」體驗。圖／教育部提供
花蓮馬太鞍青年壯遊點傳統捕魚「巴拉告」體驗。圖／教育部提供
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嘉義珈雅瑪青年壯遊點火祭體驗。圖／教育部提供
嘉義珈雅瑪青年壯遊點火祭體驗。圖／教育部提供
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阿美族鄒族嘉義
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