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爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念

2019-08-04 10:19中央社 台北4日電

一項英國調查發現，父母每天因孩子而感到壓力的次數至少6次，且每天有近40分鐘感到焦慮，並渴望有自己的休息時間。專家指出，家長育兒可學習轉念，試著找過程中快樂的面向。

董氏基金會心理衛生中心發布新聞稿指出，一項以2000名英國父母為對象進行的調查結果顯示，哄孩子們上床睡覺、食物採購和用餐時間都是觸發父母壓力的最大因素。

調查發現，父母因孩子感到壓力事件前5名分別是，當孩子變得更糟糕、要求上床睡覺、吃下特定的食物、禁止玩手機或看電視、讓他們整理房間。孩子也會在父母背後做調皮舉止，如偷拿零食、亂塗化妝品、在牆壁或家具塗鴉等。

孩子也是造成大多數區域破壞的主要原因，在家裡占46%，商店及餐廳分別為13%、10%。也有3/4受訪者表示，有了孩子後，需花更多時間完成一些簡單的任務，如早上光穿好衣服的時間就多11分鐘，吃早餐的時間也因孩子的喧鬧多加了12分鐘。

成功大學教育研究所教授董旭英表示，照顧孩子確實是不簡單的事情，家長可轉換想法，重新找尋過程中感到愉快、快樂的事情。例如，帶孩子上學的路上，聽孩子說話分享，是一種正向溝通；餵年幼孩子吃飯，即使吃得滿身都是，但為了將飯吃完，會逗孩子，也是個有趣的回憶。

董旭英也建議，家長可做好時間分配，不要將全部時間投入在孩子身上，留一些時間去做自己喜歡的事。與另一半或家人協調分工，或夫妻倆共同照顧，塑造家庭生活，促進彼此間的關係。但不要把育兒中不愉快的事放大。

家長若因教養心情不好、壓力大時，也要懂得向信任的家人或朋友分享，適時說出來舒緩自身情緒，保持身心愉悅來照顧孩子。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，長輩可視情況伸出援手，作為照顧替換或給新手父母喘息，如一星期中選擇一天或2個晚上換手照顧。

正值暑假時間，葉雅馨提醒，父母可與學齡孩子約法三章，特別是上床就寢及用餐時間，其餘時間在不影響健康及作息的前提下，讓孩子自在應用。即便是打電動、看電視等，不需制定過多的規範，當孩子無法遵從約定時，再收回自由的時間。

葉雅馨也建議，家長可思考能與孩子一起做的事情，如準備餐點、邀朋友來家裡看想看的節目、玩遊戲、做運動或選餐廳吃飯等，提前規畫好，留些彼此互動時間，讓暑假變成一種期待。

英國大學教育
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