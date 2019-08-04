論文比對系統嚇阻文抄公 人文領域「哀鴻遍野」

2019-08-04 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



屏東大學去年已規定研究生學位論文上傳前，應經論文比對系統比對。屏東大學教務長施百俊表示，衝擊較大的是人文系所，「哀鴻遍野」。因為人文領域的論文，經常大量引用其他文章，但機器是死的，只能比對字串有沒有一樣，就算學生正確引用，系統比對的結果相似度比例仍高。為了「過」標準，老師就要輔導學生調整內文，例如不能寫得太精要，或是多加些內容；也有學者說，「論文原創性比對」能對「天下文章一大抄」產生嚇阻作用，但重要的是師生都要扛起對「學術倫理」職責。

以屏東大學教育行政所為例，博士班論文比對相似度指數需為25%以下、碩士班及碩士在職專班論文比對相似度指數須為30%以下。

屏東大學教務長施百俊表示，近幾年發生許多大學碩博士論文，違反學術倫理的抄襲案，只要有人向教育部舉發並成案，教育部就會要求學校撤銷學生學位。教育部去年開始要求各校提高碩博士論文的學術水平，要學校自行控管論文品質。

施百俊說，違反學術倫理最大宗的就是抄襲的問題，「複製貼上」的情況很多，教授要抓其實很困難。因此學校層級要求各所研究生申請論文口前，應經論文比對系統比對，並經指導教授簽名，並由各系自訂相似度標準比例，學校大部分都是訂在30%。如果系統比對的結果超過30%，指導老師就會退回去給學生重寫。

「學術品質的把關還是要透過老師和學生。」施百俊說，文學領域的論文有很多引述文章，系統比對出來的結果，相似度比例就很高；理工領域都是實驗室數據，不可能跟別人一樣，比例就比較低。嚴重的就是數據作假，系統也根本抓不到。

中興大學材料系特聘教授武東星表示，這僅是能避免過往有些碩博士論文淪爲初階「文抄公」，但若把論文比對軟體當成工具而來規避的話，還是很難避免「有心的」抄襲，因此在研究生的學術研究過程中，指導教授的「定期參與」就很重要。

他舉例，特別在理工生科領域，重視的是想法創新與實驗數據的正確性，只要屬重要實驗，結果的重複性驗證就很重要，所以正常完成的理工類論文通常很容易就能通過「論文原創性比對」的篩檢；在人文領域，論文內經常要引用「諸子百家」（即參考文獻）的論述，在使用全文比對軟體時，常常出現結果重覆性偏高的現象，因此在做篩檢時要特別將這些「引用內容」做「處理」才較客觀。