論文比對系統嚇阻文抄公 人文領域「哀鴻遍野」
屏東大學去年已規定研究生學位論文上傳前，應經論文比對系統比對。屏東大學教務長施百俊表示，衝擊較大的是人文系所，「哀鴻遍野」。因為人文領域的論文，經常大量引用其他文章，但機器是死的，只能比對字串有沒有一樣，就算學生正確引用，系統比對的結果相似度比例仍高。為了「過」標準，老師就要輔導學生調整內文，例如不能寫得太精要，或是多加些內容；也有學者說，「論文原創性比對」能對「天下文章一大抄」產生嚇阻作用，但重要的是師生都要扛起對「學術倫理」職責。
以屏東大學教育行政所為例，博士班論文比對相似度指數需為25%以下、碩士班及碩士在職專班論文比對相似度指數須為30%以下。
屏東大學教務長施百俊表示，近幾年發生許多大學碩博士論文，違反學術倫理的抄襲案，只要有人向教育部舉發並成案，教育部就會要求學校撤銷學生學位。教育部去年開始要求各校提高碩博士論文的學術水平，要學校自行控管論文品質。
施百俊說，違反學術倫理最大宗的就是抄襲的問題，「複製貼上」的情況很多，教授要抓其實很困難。因此學校層級要求各所研究生申請論文口前，應經論文比對系統比對，並經指導教授簽名，並由各系自訂相似度標準比例，學校大部分都是訂在30%。如果系統比對的結果超過30%，指導老師就會退回去給學生重寫。
「學術品質的把關還是要透過老師和學生。」施百俊說，文學領域的論文有很多引述文章，系統比對出來的結果，相似度比例就很高；理工領域都是實驗室數據，不可能跟別人一樣，比例就比較低。嚴重的就是數據作假，系統也根本抓不到。
中興大學材料系特聘教授武東星表示，這僅是能避免過往有些碩博士論文淪爲初階「文抄公」，但若把論文比對軟體當成工具而來規避的話，還是很難避免「有心的」抄襲，因此在研究生的學術研究過程中，指導教授的「定期參與」就很重要。
他舉例，特別在理工生科領域，重視的是想法創新與實驗數據的正確性，只要屬重要實驗，結果的重複性驗證就很重要，所以正常完成的理工類論文通常很容易就能通過「論文原創性比對」的篩檢；在人文領域，論文內經常要引用「諸子百家」（即參考文獻）的論述，在使用全文比對軟體時，常常出現結果重覆性偏高的現象，因此在做篩檢時要特別將這些「引用內容」做「處理」才較客觀。
武東星說，「論文原創性比對」雖不是避免學術抄襲的萬靈丹，卻能對「天下文章一大抄」產生嚇阻作用，重要的是師生都要扛起對「學術倫理」職責，學術界也不應盲目追捧各領域學術論文的「影響因子」（impact factor)與高額獎勵，將可有助於減少近幾年來大學校院一再發生的撤銷學位與學術倫理案件。
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