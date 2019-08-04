永子舞演身在福島 雲門給「特別觀眾」禮物

2019-08-04 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



核災後的福島，現在是什麼樣子？日裔當代舞蹈大師尾竹永子，8月10、11日將在淡水雲門劇場首度發表她用五年時間創作的影片「身在福島」，並現場環境演出。雲門舞集藝術總監林懷民表示，這是給「特別的觀眾」的禮物。

永子與丈夫高麗從1970年代起便以「永子與高麗Eiko & Kom a」在全球演出前衛舞蹈，在藝術節、美術館、教堂、街頭乃至大自然呈現關於生命與生態的沈思，曾獲「美國舞蹈節終身成就獎」以及美國文化界最高獎賞的「麥克阿瑟天才獎」。林懷民說，福島核災後，住在紐約的永子想看看輻射對日本、居民究竟造成什麼影響，開始四度造訪福島。

在福島第一核能廠前，在幅射廢棄物垃圾堆前，在無人的海灘上，永子起舞，用身體哀悼，用身體抗議，同行攝影家威廉‧約翰斯頓則一路拍下兩萬多張舞蹈照片。林懷民說，永子精選細剪，製作出三小時半的「身在福島」影片，引領觀眾探索核災浩劫造成的幾近超現實的世界。

以櫻花聞名的小鎮，1500棵櫻花盛放時，無人觀賞；政府禁止在輻射的土地栽種，不少農人自殺。林懷民說，據說向日葵可以吸收輻射，永子看到很多向日葵。而在福島四處可見的慰靈碑，重複的姓氏說明許多家族成員一起死了。張張場景，句句口白，都將讓觀眾低迴深思。