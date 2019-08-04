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永子舞演身在福島 雲門給「特別觀眾」禮物

2019-08-04 09:22聯合報 記者何定照╱即時報導

核災後的福島，現在是什麼樣子？日裔當代舞蹈大師尾竹永子，8月10、11日將在淡水雲門劇場首度發表她用五年時間創作的影片「身在福島」，並現場環境演出。雲門舞集藝術總監林懷民表示，這是給「特別的觀眾」的禮物。

永子與丈夫高麗從1970年代起便以「永子與高麗Eiko & Kom a」在全球演出前衛舞蹈，在藝術節、美術館、教堂、街頭乃至大自然呈現關於生命與生態的沈思，曾獲「美國舞蹈節終身成就獎」以及美國文化界最高獎賞的「麥克阿瑟天才獎」。林懷民說，福島核災後，住在紐約的永子想看看輻射對日本、居民究竟造成什麼影響，開始四度造訪福島。

在福島第一核能廠前，在幅射廢棄物垃圾堆前，在無人的海灘上，永子起舞，用身體哀悼，用身體抗議，同行攝影家威廉‧約翰斯頓則一路拍下兩萬多張舞蹈照片。林懷民說，永子精選細剪，製作出三小時半的「身在福島」影片，引領觀眾探索核災浩劫造成的幾近超現實的世界。

以櫻花聞名的小鎮，1500棵櫻花盛放時，無人觀賞；政府禁止在輻射的土地栽種，不少農人自殺。林懷民說，據說向日葵可以吸收輻射，永子看到很多向日葵。而在福島四處可見的慰靈碑，重複的姓氏說明許多家族成員一起死了。張張場景，句句口白，都將讓觀眾低迴深思。

節目將由林懷民先演前導聆 ，放上半部影片後，觀眾可略作休息，沉澱心靈，之後觀賞永子環境演出 ，再放下半部影片。演後還有座談 。林懷民說，整部影片中，永子都用詩意的畫面和安靜的口氣敘述，感嘆人製造的事情都非常脆弱，「人也很脆弱」。

日本舞蹈大師尾竹永子將在淡水雲門劇場首度發表她用五年時間創作的影片「身在福島」與...
日本舞蹈大師尾竹永子將在淡水雲門劇場首度發表她用五年時間創作的影片「身在福島」與舞蹈。圖／雲門劇場提供
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福島核災林懷民輻射
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