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布拉瑞揚等演出作連獲獎 雲門劇場風水寶地

2019-08-04 09:11聯合報 記者何定照╱即時報導

雲門舞集藝術總監林懷民年底退休，日前宣布雲門、雲門二併團，以25人精簡陣容開啟雲門新時代。雲門在八里排練場火焚後、2015年靠民間捐款在淡水成立的雲門劇場，則已如藝術家搖籃，連三年有在此演出的作品贏得藝術大獎「台新藝術獎」，雲門人笑說是「這裡風水好」。

雲門劇場是雲門文教基金會依促參法申請新北市「興建營運淡水文化藝術教育中心案」，可營運40年，期滿後可續約10年。林懷民在劇場落成時表示，它不只孕育雲門舞作，「也要成為年輕藝術家伸展台」。結果近年，編舞家劉冠詳以《我知道的太多了》獲台新表演藝術獎，原為雲門舞者的布拉瑞揚更連兩年獲獎、今年奪年度大獎，歌手林生祥在此發表的《圍庄》專輯也獲金曲獎等。

雲門劇場節目是由節目委員會評選規畫，雲門表示，劉冠詳的作品，委員會一直覺得非常有潛力。《我》演出後，劉冠詳連兩年入選林懷民以「蔡萬才台灣貢獻獎」千萬獎金成立的「雲門創計畫」，可免費使用劇場排練並獲排練費，並在隔年由雲門劇場製作新作《棄者》。

布拉瑞揚與雲門淵源更深。雲門表示，布拉瑞揚創團時，連續獲雲門文化藝術基金會執行的羅曼菲獎助金三年，每年都會來劇場演出，劇場也給予製作與行銷建議。結果布拉瑞揚從2017年的《無，或就以沈醉為名》到2018年的《路吶LUNA》連抱大獎，驚艷眾人。

看待在雲門劇場演出的作品獲獎連連，雲門文教基金會執行總監葉芠芠笑說，可見劇場風水好，「我們與有榮焉，讓小孩有比較好的長大環境」。雲門劇場節目經理陳品秀說，劇場雖遠，但條件好，既有小劇場感又有大劇場系統，可打開舞台黑幕展現窗外綠意的設計也刺激不少藝術家創意，蔡明亮、布拉瑞揚都巧妙使用過；《路吶》還善用劇場可直接上天棚的獨特貓道。

在外團藝術作品外，林懷民獲獎連連的《關於島嶼》、明年接掌雲門的鄭宗龍《毛月亮》等，也在雲門劇場「磨」出來。陳品秀說，劇場舞台一開始就刻意設計與台北兩廳院舞台同寬，以備在兩廳院演出時不用重新調配，視覺想像很真實。

不過養劇場不簡單，葉芠芠說，雲門一年投入劇場的營運經費等至少3500萬元，為劇場新增的人事則僅10人，且都一人多工、多角色，財務、人力都是考驗。面對表演藝術大環境多場館、多節目競爭，例如大場館能給團體大筆製作費，也是雲門劇場難為處。

葉芠芠說，面對這些，劇場仍在摸索中，但當然會繼續「養小孩」。可喜的是，劇場原本沒特別想端出成績，沒想到彷彿成了獲獎「寶地」。

雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
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雲門劇場常有演出，有如成為演出獲獎寶地。記者何定照／攝影
雲門劇場常有演出，有如成為演出獲獎寶地。記者何定照／攝影
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雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
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雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
雲門劇場有如成為獲獎寶地。記者何定照／攝影
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雲門劇場有如成為獲獎寶地，圖為羅曼菲銅像「旋的冥想」。記者何定照／攝影
雲門劇場有如成為獲獎寶地，圖為羅曼菲銅像「旋的冥想」。記者何定照／攝影
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雲門劇場舞台後方黑幕可打開，帶入滿眼綠意，刺激藝術家靈感。圖為雲門資深舞者講座，...
雲門劇場舞台後方黑幕可打開，帶入滿眼綠意，刺激藝術家靈感。圖為雲門資深舞者講座，右起為李靜君、周章佞、蘇依屏。記者何定照／攝影
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劇場布拉瑞揚林懷民
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