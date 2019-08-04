影／炒熱燈塔懸日、波浪街 文藝獎章大師拍照有溫度

2019-08-04 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



最近很夯的基隆波浪街、新北富貴角燈塔懸日，都引發人潮，吸引很多人去拍照，原來幕後這兩組美照，都是出自攝影大師「攝影天團」團長張隆，他的作品在國內外攝影比賽得獎無數，去年更榮獲第59屆文藝獎章。他不只喜愛拍攝海岸線之美，作品更有濃濃人文氣息與關懷，用影像來記錄這個城市的變遷與動人故事。他說「拍照要有溫度」。

上月底，張隆拍的基隆市中和路168巷的「波浪街」震撼照片，經本報報導後引發話題，接著他再拍出北海岸富貴角「燈塔懸日」，更造成轟動，石門國小前每天都擠滿人潮，兩地都成很夯熱點。帶領風潮的其實是大師級的人物張隆。

張隆去年和同為基隆人的歌仔戲國寶級人物廖瓊枝，分別獲得中國文藝協會頒發戲劇類、美術創作獎（攝影）文藝獎章殊榮，表彰他對攝影界的傑出貢獻，是基隆之光。

張隆用相機看世界，經常帶著攝影愛好者及學生探訪 秘境，爬山涉水就只為了一個好角度，被學生叫為「瘋子」，一點也不為過，他曾為了一個鏡頭連續去看好5、6天，也曾為進美麗峽灣涉險，稍一不慎就掉下海裡，美照背後是是用血汗換來的。

他透露波浪街拍攝的技巧，就是用大砲，利用地形及景深壓縮的技巧，就能拍出波浪街的效果，讓人稱奇。而燈塔懸日構圖最重要，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，就會是一幅絕美的畫面

他不只拍自然海岸，作品也充滿人文故事，他記錄基隆的變遷，隱藏在巷弄的故事，如補破鞋的阿公、茶桌仔的媽媽桑、百年中藥房的老闆娘都入木三分。國際海洋盃有65國家、10多萬件參賽，張隆以東北角海岸岩石造型為主題獲銀牌，他的作品讓外國人看到台灣的美麗。

張隆身為碼頭工人的子弟，拍基隆港的興衰與起落，家中客廳放著一張八斗子夜市照片，是真正庶民生活寫照，他說，「這就是基隆的氣味」。他本業是裝潢設計，學攝影純粹因興趣，從早期學黑白攝影、沖洗照片到現在已28年，師學翁庭華大師，曾因為工作中斷創作，復出後組攝影天團貢獻所學。