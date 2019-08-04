利奇馬颱風最快今生成 氣象局：南海還有熱帶擾動

2019-08-04 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



太平洋不平靜！中央氣象局說，除了目前在太平洋地區的今年第八號颱風范斯高，第九號颱風利奇馬最快今天上午生成，同時，在南海還有其他熱帶擾動，不排除在下周成為第十號颱風。

氣象預報員張承傳說，今天天氣大致穩定，各地多雲到晴為主，迎風面東半部跟恆春半島有局部短暫陣雨，南部及中部以北山區則是要留意午後雷陣雨，該短時強降雨有機會達到大雨特報等級。

氣溫方面，張承傳說各地高溫落在33到35度，大台北地區、中南部近山區平地不排除發布高溫資訊。

至於民眾關心的颱風，張承傳說，生成機率蠻大的，今年第九號颱風利奇馬最快今天上午生成，現在位置在菲律賓東邊海面，屆時不會直接影響台灣，有段距離，受到颱風間接影響和偏東風，到周四前東半部要留意零星短暫降雨。

張承傳說，周五、周六受到轉成南風到西南風影響，降雨範圍從東半部來到南部和東南部，同樣是局部短暫陣雨，至於降雨的強度也要看後面南海低壓發展。

張承傳說，該南海低壓不排除成為今年第十號颱風，不過因為仍是低壓，發展沒那麼快，具體生成時間還要觀察。