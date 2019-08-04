季風低壓環流 吳德榮：近期多颱共舞

2019-08-04 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新潛勢預測圖顯示，輕颱范斯高受到季風低壓環流及太平洋高壓的導引，以每小時大約30公里的速度，快速向西北西前進，6日通過九州一帶，7日侵襲韓國。

他說，另一熱帶低壓在關島、菲律賓之間，即將發展成輕颱利奇馬，受到季風低壓環流東側的導引，其未來將朝北至西北前進，移速較慢；侵襲台灣的機率也低。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬8日20時地面圖顯示，另有熱帶系統(T.D.或T.S)分別在南海及關島北方發展，與美國模式(GFS)的模擬差異不小；他說，屬多颱的型態，預測的不確定性很高，應繼續觀察。

吳德榮表示，今、明兩天東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南，仍需注意氣象局發布的特報。今天北部氣溫約24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至36度。