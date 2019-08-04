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乳癌愈年輕篩檢愈好？ 國健署：無須過度極端

2019-08-04 07:07聯合報 記者羅真╱即時報導

乳癌高居台灣女性癌症發生率之首，世界衛生組織推薦的有效篩檢工具是「乳房X光攝影」，這項工具敏感度高，能偵測到極早期的乳癌，甚至發現有可能是原位癌的鈣化點，因此根據世界衛生組織資料，女性定期篩檢可降低二至三成的乳癌死亡率。

不過，「乳房X光攝影」仍會有幅射線，雖無明顯的致癌效應，但衛福部國健署仍建議，依補助篩檢的時程去篩檢就行了，也就是45至69歲以及40至44歲具乳癌家族史的人應每兩年篩檢一次。

「乳房X光攝影」是篩檢好工具，但我國目前篩檢率有待加強，衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，以去年度統計資料為例，符合篩檢補助資格的女性當中，僅39.9％有接受篩檢。民眾沒定期接受篩檢的原因很多。

衛福部國健署過去調查發現，不願意接受篩檢的女性當中，有59.3%自覺健康、不需要篩檢，20.5%則表示太忙而沒時間篩檢。

不少女性也擔憂檢查過程發生壓痛，其實疼痛程度因人而異，也有人絲毫不感覺痛，林莉茹說，如若擔心壓痛，可避開生理期前一周的乳房腫脹期，改至其他時間進行篩檢。

不過，篩檢並非愈年輕開始愈好。行政院原子能委員會資料顯示，單次乳房X光攝影檢查中，人體約接受到0.7毫西弗的輻射劑量，這個數字雖不會發生明顯的致癌效應（美國保健物理學會曾指出，每年人體接受低於50毫西弗的輻射劑量，便無明顯的致癌效應），但因為45至69歲才是乳癌的好發年齡，因此小於45歲、沒有家族史的女性，便無須提早接受這不必要的輻射暴露。

年輕女性沒有篩檢還是要多關照身體健康，如發現乳房不適，或是有乳房乳頭凹陷、乳頭邊緣不規則、乳房附近有柔軟腫塊等，應盡早就醫請醫師評估。

乳癌攝影衛福部
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