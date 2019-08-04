升小四成績才直直落 就診竟是過動惹禍

2019-08-04 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



如果家中小朋友有注意力不足過動症（ADHD）的前兆，切勿害怕就醫。10歲就讀小四的婷婷（化名），過往聰明伶俐、班上名列前茅，升上四年級後，段考成績卻滿江紅，坐不住並常忘東西。家長雖送去補習班補強，學習當下都會，但隔天考試錯誤連篇；受老師處分的婷婷變得更沒自信、心情低落，經就醫確診為小兒注意力不足過動症，後經藥物改善，並陸續補足前一年的學習落差。

收治婷婷的羅東博愛醫院身心暨精神科主治醫師吳俊漢表示，ADHD是常見的早發型兒童發展疾患之一，若以衛福部統計，全球的盛行率在5至12%不等，而台灣約為7%，約14至18人中就有一位有ADHD，男女生 比例約為4：1。

吳俊漢說，男性ADHD比例較高，也因男生行為較外顯，如容易衝動、過動、破壞行為等，所以比較容易早期被發現，進而轉介診斷治療。

吳俊漢表示，ADHD會對個人的成長、學業、工作及人際關係等造成衝擊。雖然目前對於造成ADHD的原因還沒有定論，但主要被認為與大腦前額葉的發展及其他腦區迴路的功能異常有關；前額葉為維持專注、抑制衝動等功能，若發展不完全、體積較小，會造成孩子出現不專心、衝動、坐不住、情緒和動作的控制失調、及組織能力不佳等問題。

吳俊漢說，若要判定孩子有ADHD，必須在12歲以前出現注意力不集中、過動、衝動等多項症狀，且行為發生的場域至少超過兩個以上，如家中、學校與安親班等不同情境的表現皆一致，並且症狀持續期間必須大於6個月以上，且確實對生活、學習造成干擾才會在專業判斷下被確診為注意力不足過動症。

吳俊漢說，在檢查上可透過電腦化持續性注意力測驗（CPT）來確診，但他認為該測驗仍有局限性，因此臨床上患者測驗時，他會請臨床心理師從旁觀察，另外他會蒐集患者的更多資訊，如學校聯絡簿、輔導資訊等，以利判定。

而對於ADHD究竟要不要用藥，家長通常有許多掙扎。吳俊漢說中樞神經興奮劑、非中樞神經興奮劑可使用，藥物的功能多是補足神經傳導缺乏的物質，近八成孩子服用後，會有心緒穩定等明顯改善，但也有極少部分會有短暫失眠、胃口不好的副作用；此外，也不建議6歲以下孩童服用藥物，家長可與醫師討論。

而不用藥的選擇上，吳俊漢說可著重在行為治療、認知行為訓練，或人際社交課程等，讓孩子在學習效能、人際關係、情緒安頓上有所成長，減少心理挫折，有助整體學習。