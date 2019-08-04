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肝臟學術基金會20年 陳其邁勉防治C肝成典範

2019-08-04 02:53中央社 高雄3日電

醫師出身的行政院副院長陳其邁今晚在高雄出席台灣肝臟學術文教基金會20週年晚宴，期勉與會醫界攜手努力讓C型肝炎防治能繼B型肝炎防治後也成為世界的典範。

陳其邁指出，今年開始政府共編列新台幣65億元預算，C肝口服新藥給付條件不再設限，全力推動C型肝炎的防治。行政院也會全力配合基金會，防疫不是只有中央的事，地方鄰里長、地方流行病學調查研究等通力合作，從篩檢、挑病歷到消滅疾病，最重要的是預防免於傳染。

陳其邁表示，肝病是台灣的國病，很多人為肝病所苦，因此，台灣人常說「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的」，台灣自1984年針對部分帶原者的新生兒施打B型肝炎疫苗，1986年7月起新生兒全面施打B型肝炎疫苗注射，這個是全世界首創。台灣B型肝炎防治的經驗已成全世界達成促進人類健康的重要案例。

陳其邁指出，C肝疫苗還在研發，目前還是要從服藥或是治療著手。他2016年3月出席「攜手並進，根除C肝專家會議」研討會時就主張，C型肝炎應由政府或是健保編列預算，分程度不同等級來推動C型肝炎的防治。隔年1月，C型肝炎就納入健保給付，到今年為止已投入145億元預算，希望能在2025年達到消滅C型肝炎的目標。

他說，當時他是立法委員，也是整個C型肝炎防治計畫的催生者。

與會的衛福部長陳時中指出，相信在政府大力支持下，以台灣醫界的水平及努力，在國內2025年達到消滅C型肝炎目標應沒問題。

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