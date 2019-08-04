逾9成偏鄉無眼科 「如落後國」

2019-08-04 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



防盲基金會發現，我國77處偏鄉卻多達72處眼科醫師掛零。 圖／台灣防盲基金會提供 分享 facebook

台灣兒童近視率世界第一，防盲基金會發現，我國七十七處偏鄉卻多達七十二處眼科醫師掛零，不僅增加眼疾就醫困難度，也使最基礎的篩檢沒辦法執行；特別是「不山不市」的地區，既吃不到政府給山地離島的補助，更無法享受都會區便利，成政府視線死角。

偏鄉醫療資源不足，為提高醫師於偏鄉從業的意願，衛福部健保署提出全民健保山地離島醫療給付提升計畫（ＩＤＳ），但也未能把眼科醫師帶進偏鄉。防盲基金會統計，我國七十七處偏鄉僅五名眼科醫師執業，其餘七十二處都掛蛋，患者想就醫得花上兩小時搭車就醫，礙於時間與金錢壓力，多數患者選擇放任視力惡化。

家住屏東滿州的八歲童豆豆（化名），日前開始抗拒上課，向祖父母坦言是課業成績直直落，成了同學間的笑柄。某天眼科義診團來了，發現豆豆有嚴重視差，一眼視力正常，另一眼卻僅剩○點一視力，平時視野猶如「獨眼俠」，光看就很吃力，更別說專心上課。

屏東滿州介於偏鄉與都市之間，被視為「不山不市」典型地區，相較於典型偏鄉，豆豆想等到一位眼科醫師進駐的日子，更是難上加難，當地居民對於眼科醫師的渴求也只能望眼欲穿。

防盲基金會過去多在國外協助眼科義診，直到一年半前，將眼科義診的舞台搬回台灣。防盲基金會董事長蔡瑞芳說，台灣的偏鄉與緬甸、柬埔寨、尼泊爾等地的情形一模一樣，難以想像在醫療如此進步、資源豐沛的台灣，仍有眼疾患者無法被照顧到。

八成眼疾可被預防或被治療，驗光師公會全聯會理事長張彼得說，多數低視力的孩子，屬經濟弱勢家庭或居住偏鄉，視力問題除常被家長輕忽，也沒眼科醫師協助點散瞳做視力篩檢，使預防近視無法擴及偏鄉，成為隱憂。

對此，國健署署長王英偉表示，針對偏鄉眼科醫師掛零，近期已盤點各地視力資源可近性，探討資源不足地區協助策略。