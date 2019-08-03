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情牽44年 有種愛叫王正旭與王貞乃

2019-08-03 21:24聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

一對原本在光譜兩端的人生，因為醫學而相遇，癌症希望基金會董事長王正旭與太太王貞乃鶼鰈情深，王貞乃近期也寫下她眼中的王正旭，從醫35年，繼續攻讀博士，為了不是自己，而是盼自己有資格能改變台灣的醫療品質，一輩子總在為他人而忙，今年又應患者的需求多開了門診，王貞乃笑說，未來她可能就像排隊苦等先生看診的患者，在家中等著他，吃不成晚餐改吃宵夜了。

王貞乃與王正旭是兩個極端相反的人，王正旭在12歲前，是從未穿過鞋子的農村小孩，為了上學，每天要來回走2個小時，有時餓到走不動，還得蹲在路邊休息；她則是天之驕女，從小每天梳著美麗的髮辮，穿著燙洗漂亮的百摺裙，由家人載著到學校上學，卻在44年前，兩人成了醫學系的同班同學，見到彼此第一天起，就攻佔彼此的心靈，成了相愛相隨的夫妻，長庚醫院的同事，兩個孩子的父母親。

畢業後，她接受皮膚科專科醫師訓練，王正旭因為服役，晚了她幾年才開始展開內科醫師的生涯，說巧不巧，當時她準備開業，在某天晚上，兩人準備等孩子上完英文課後再一起返家，時任基隆長庚院長翁文能卻迎面走來，對著她說「讓王正旭去基隆長庚醫院當內科主任好嗎？」

她心想，先生在林口長庚好好的，為什麼要去人生地不熟的基隆，還得扛下爛攤子，馬上回他「他那麼年輕，哪能勝任？」一口回絕，翁院長卻轉向王正旭，向他說「基隆內科需要整頓，請你來幫助我」，當她回過神來，先生已往基隆方向去。

20年來，和先生共事的醫師總說「他總是笑笑笑的，就把大家說服了」。幾年後，先生將內科主任的棒子交給簡榮南醫師後，才安心著手基隆長庚醫院情人湖癌症中心的運作。

17年前，先生又向她提及，要參與癌症希望協會的設立時，她又極力反對，畢竟當時是孩子們正在求學考試最繁忙時刻、先生的母親大腸癌併肝轉移正在接受治療、他承接內科主任的工作要重新整頓。

但先生告訴她「我是腫瘤科醫師，也是病患家屬，沒有人比我更適合承擔這個重擔。」如今，癌症希望協會在他的帶領下，發展為癌症希望基金會，並以公益團體的力量，透過實際行動印證成效而改變政府政策，醫令全台65家醫院成立癌症資源中心來服務病患及家屬。

12年前，先生又說要去陽明大學公共衛生研究所，研修法律與政策的博士班。她說，自己當然又是一陣痛罵，一個忙到回家就倒在椅子上，渾然睡著的50歲老青年，要與25歲的年輕人一起唸研究所？真是頭殼壞了，連研究所所長的醫學年資都比他低，到底正旭在堅持什麼？

他說：因為帶領公益團體服務社會後，才發現錯誤的醫療政策傷害太大。若他只是個熱心服務社會的醫師時，就沒有足夠的籌碼為民眾發聲。有實務經驗之外，再透過研究所的研修，才能了解政策的設立與考量，也才有機會改善整個國家的醫療服務品質。

6年前，眼見著一切的規畫就要達陣了。他心愛的母親竟發生車禍導致半癱及失智。事母至孝的他，毅然休學，並且每週兩次的回嘉義探望，他試著讓母親說話，努力教她做運動，把小時候母親給他的愛，點滴著倒回去。

從一開始，母親認不出他是誰；如今竟然可以站立起來，甚至可以接電話說事情。於是，他才於民國105年復學，努力完成學業。除了發表多篇論文外，也通過嚴格的博士資格認定口試。

2年前，先生向她說「醫師公會要推薦我參加106年度台灣醫療典範獎的甄選。」同樣地，她也是橫眉豎眼的反對說「你所做的一切，不管是當個人人讚許的好醫師或是積極投入癌友服務的公益事業，都是你自己歡喜願意做的。為什麼要任由醫師公會把你推出去，讓人評比呢？最笨的人才會去參加這種給人評頭論足的選舉」。

同年11月12日醫師節當天，他接受106年度台灣醫療典範獎的表揚。當年的夏天，長庚醫院蒙受嚴重的醫師倫理衝擊，導致骨牌般的倒塌效應。幸好，程文俊主委與王正旭醫師雙雙獲得106年度台灣醫療典範獎。

同一家醫院竟然有2位醫師同時獲獎，這個榮耀讓長庚醫院揚眉吐氣，重新站回領導地位。醫院高層在興奮之餘，更是做了比真人高的人形立牌擺在醫院門口處，提醒大家不要忘記醫療服務的初衷。每次經過長庚醫院，看到這兩位獲獎醫師的牌坊，她總是禁不住笑了起來。

王貞乃說，每次看著先生站在台上，拿到他該有的榮譽。她只能說，一個成功男人的背後，一定有個總是持反對意見的太太！

癌症希望基金會董事長王正旭（左）與太太王貞乃（右）鶼鰈情深，王貞乃近期也寫下她眼...
癌症希望基金會董事長王正旭（左）與太太王貞乃（右）鶼鰈情深，王貞乃近期也寫下她眼中的王正旭。圖／王貞乃提供
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醫師長庚癌症
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