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來自印尼叢林的編舞家 教都市人跳「動物趴」

2019-08-03 20:15聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台北藝術節今天( 3日)開跑，首先登場的是大型免費戶外演出「舞趴！舞趴！舞趴！行為指南」。來自台灣和印尼的編舞家共同合作，帶領民眾在開放空間共跳傑柯的自創舞風「動物趴」（Animal Pop），一起發現舞動身體的新方式。

此一活動由印尼知名編舞家傑柯．席翁波（Jecko Siompo）與創設「週一學校」的台灣團隊「小事製作」共同製作，今、明兩天在台北信義區新光三越香堤大道廣場演出。

傑柯在印尼巴布亞的叢林部落長大。他先在雅加達藝術學院學習印度各民族的傳統舞蹈，後至美國、德國學習嘻哈、芭蕾、現代舞和劇場舞蹈。回到印尼後，他融合所學，發展出來的一種新的舞蹈類型—「動物趴」，並創立教學工作坊，鼓勵及支持弱勢家庭的孩子學舞，讓孩子們找到自信及更多的人生可能。

「動物趴」是印尼傳統文化與現代文化的融合。傑柯表示，「動物」（Animal）源起對遠古時期人類的想像，將人類原始的動作，如赤腳背著糧食，打獵、在山巒、溪水間跋涉，與印尼原生動物的型態結合，並融合印尼信仰文化中的動物神靈。

「趴」（Pop）則是印尼外的文化，如現代舞、街舞等現代舞蹈元素。所以，「動物趴」是一種文化精神性與身體技術性的融合與練習。

小事製作於2016年在華山新生橋下創立「週一學校」（Monday School），邀請來自當代舞蹈、街舞、劇場等各領域的藝術家授課，開放給喜歡舞蹈、想要接觸舞蹈的群眾自由參與。

台北藝術節策展人鄧富權表示，編舞家傑柯和小事製作都對藝術抱持著自由精神，以「開放資源」的方式讓更多人接觸舞蹈，因此促成這次的「開放合作」。

鄧富權表示，希望透過「舞趴！舞趴！舞趴！行為指南」，讓會跳舞、不會跳舞或想跳舞的人一起參與，分享每一個人對於音樂和舞蹈上的感動。

傑柯指出，街頭就像是一個開放的「部落」，在這裡，大家不會在意彼此的職業或背景，只在乎你有什麼話想說。「舞蹈不是領域分野的標籤，而是相互溝通的媒介。」小事製作藝術總監楊乃璇表示，他們用「動物趴」的形式把人類和人類連結在一起，人人都能跳動物趴。

印尼編舞家傑柯．席翁波(左一)教導如何跳「動物趴」（Animal Pop）。圖／...
印尼編舞家傑柯．席翁波(左一)教導如何跳「動物趴」（Animal Pop）。圖／台北藝術節提供
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