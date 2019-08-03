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苓雅區也爆本土登革熱 高雄今年已8行政區淪陷

2019-08-03 20:03聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄登革熱持續延燒，疾病管制署今晚間公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為苓雅區福康里30多歲男性，今年至目前高雄市已有8個行政區成為有新增個案地區，疫情遍地開花，疾管署分析與境外移入創十年同期新高有關，此外，氣候因素也造成本土疫情容易滋生，形成「內外夾攻」的局面。籲民眾主動落實孳生源清除工作。

疾管署副署長莊人祥表示，個案近期無出國史，活動地以住家及小港區工作地為主，該男自8月1日陸續出現發燒、肌肉痠痛等症狀，於隔日就醫後通報，並於今日確診感染登革病毒第二型，同住家人目前無疑似症狀，目前個案已收治住院。

目前高雄48例本土登革熱病例中，僅6例登革熱第二型，其餘都是登革熱第四型。

莊人祥表示，年初前鎮區個案是散發個案，入夏後的5例個案分別為，路竹區及前鎮區西山里病例與台南疫情關聯性較高，三民區個案則與境外移入個案有關，旗津區個案病毒基因型則與三民區病例一致。

針對今新增的苓雅區個案莊人祥表示，由於個案住家距離日前確診三民區興德里及前鎮區西山里個案皆相隔4公里左右，距離較遠，研判感染地為苓雅區福康里、小港區工作地或活動地周邊社區的可能性較高，不排除又是境外移個案造成的新疫情，目前感染源尚待釐清。

防疫人員已於8月3日完成居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，並將於8月5日執行社區緊急防治工作。如今苓雅區已成為高雄今年第8個有本土登革熱疫情的行政區。

疾管署呼籲，無論是否居住在非疫情熱點，民眾皆應提高警覺，容器積水要成為孳生源非常容易，只需0.5公分的水就能養蚊，近日高雄連日有雨，民眾應清除戶內外積水容器，主動巡視環境整潔。

今年截至目前國內累計64例本土登革熱病例，為高雄市48例，分別為三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；台南市16例，為東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有278例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

大雨過後別幫蚊子養小孩，清除積水容器杜絕孑孓溫床。圖／疾管署提供
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