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國際肝病研討會 陳建仁盼消滅C肝提早達標

2019-08-03 19:41中央社 高雄3日電

健保會昨議挪用健保總額「分級醫療」補助款中的13億元，加碼今年C肝新藥給付名額。...
健保會昨議挪用健保總額「分級醫療」補助款中的13億元，加碼今年C肝新藥給付名額。 圖／聯合報系資料照片
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副總統陳建仁今天蒞臨高雄醫學大學出席一場國際肝病研討會，陳建仁肯定國內醫界數十年來防治肝病的努力成果，並期盼大家再加把勁提前達到世界衛生組織消滅C肝的目標。

今年適逢台灣肝臟學術文教基金會創會20週年及高醫大創校65週年，台灣肝臟學術文教基金會與高醫大於3、4日合辦國際肝病研討會，邀請台、美、日、韓、港等多名國內外肝病權威專家進行學術演講，內容包含B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎及肝癌相關新知研討。

陳建仁下午演講時表示，台灣過去一直是肝炎和肝癌的高盛行區，過去數十年來台灣一直在相關政策上努力，包含新生兒疫苗施打、B肝及C肝的藥物給付，成功讓肝炎及肝癌的死亡率大幅降低。

他又說，衛福部希望在2025年能提早達到世界衛生組織（WHO）消滅C肝的目標，期勉大家加把勁一起為這個目標攜手努力。

台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇則分享創會20年的喜悅，並強調基金會將繼續努力預防和治療肝病，希望實現全面消除肝炎的目標。

配合創會20週年，台灣肝臟學術文教基金會陸續舉辦多場活動，除這次研討會，也分別於高雄、台東及澎湖進行8場篩檢活動，希望藉由系列活動，喚起國人及醫療人員對肝病防治及治療的重視，早日達成消滅肝病目標。

肝病B型肝炎C肝
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