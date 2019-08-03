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把握相聚時刻！父癱20年...大一的她每天2小時通勤照顧

2019-08-03 17:27聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

父親節將至，對屏東春日鄉的阿輝來說，是他第20年過父親節，也是他癱瘓、罹癌，臥病在床的第20年，阿輝的女兒晴晴，目前就讀大一，寧願每天通勤近2小時，也要回家照顧生病的爸爸和爺爺，一家人用笑容面對命運的磨難，對女兒深感虧欠的阿輝說，他不需要父親節禮物，只希望女兒學會保護自己、把握彼此陪伴相聚的時刻。

阿輝26歲時操作堆高機不慎被石頭砸傷，損及頸椎，從此須臥床，妻子留下當時僅3個月大晴晴離去。阿輝後來又陸續罹患鼻咽癌、心臟病，三餐需以果汁機攪碎才能順利進食，每月還得到枋寮醫院血液腫瘤科及家醫科就診，原本都由阿輝的父母負責照料打理，但隨著父母年邁體弱，越來越心有餘而力不足，9年前在介惠基金會擔任照服員的阿輝表姊明珠，協助他申請居服。

表姊明珠接下阿輝的照服工作，每周五天協助阿輝身體清潔、進食、肢體關節活動、陪同就醫等，目前就讀大一的晴晴，則每天往返學校與家，扛起家裡的責任，成為小小的一家之主，向照服員學的照顧技巧也越來越上手，也積極爭取獎學金貼補家用。

選讀社工系的晴晴說，從小家中一直受到社會協助，未來也期許自己有能力可以幫助別人，雖然現在才大一，晴晴已立定志向要考公務員，盼日後有穩定的收入和休假日，可以照顧爸爸和爺爺。雖然擔心爸爸和爺爺身體越來越差，但她總覺得事情來了，就是要以正向、樂觀克服與面對。

介惠基金會表示，在父親節前夕，邀請大眾延伸對爸爸的愛，關懷更多辛苦的台灣父親們，每天20元、每月定期定額捐款600元，支持「溫暖扶助偏鄉孤老」募款活動，讓溫暖照拂他們人生旅程。

癱瘓的阿輝與晴晴父女情深，父親節前夕，對女兒深感虧欠的阿輝說他不需要父親節禮物，...
癱瘓的阿輝與晴晴父女情深，父親節前夕，對女兒深感虧欠的阿輝說他不需要父親節禮物，只願女兒學會保護自己、把握彼此相聚時刻。圖／介惠基金會提供
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