失智不等於失能！他們繪畫、開展、主持、當老師

2019-08-03 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



失智不等於失能，任何時刻只要願意，都能活得比想像精采燦爛。幾年前，62歲的蘇阿姨確診罹患阿茲海默症，她怕自己迷路而選擇足不出戶，甚至想著與其未來大小便失禁要人家照顧，倒不如現在自我了斷，但先生與女兒阻止了她：「妳坐在輪椅上忘記我是誰的時候，起碼我還有個媽媽可以叫」。

於是，她開始有了活下來的勇氣，積極報名參加各種活動、繼續繪畫，藉由多元刺激讓腦部退化慢一些。下個月，她還將響應2019國際失智症月，走進台北市華山文創園區的教室，一展繪畫專長、教導民眾繪畫技法。

「大家不要怕失智，即使失智了，也可以像蘇阿姨這麼棒的！」台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智不等於失能，但許多人會不小心低估失智者的能力、輕忽失智者的想法，使得失智者更顯退縮，病情加速惡化。

湯麗玉表示，在台灣失智症協會當中，政策倡議或服務規劃工作會諮詢失智者的想法，辦活動會邀請失智者主持或演出，甚至會與失智者一起出席官署會議表達意見。

隨著國內失智人口連年攀升，更需要翻轉眾人的刻板印象，盡量讓失智者發揮潛能、維持功能，以提升患者與照顧者的生活品質。為此，台灣失智症協會下月將舉辦「失智者超乎想像｜9月打破迷思限定展」，屆時會有超乎民眾想像的失智者教繪畫、教書法、教舞蹈、教摺紙花，還有失智者會演講、表演、擔綱主持工作，邀請民眾屆時到場響應。