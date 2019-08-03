影／出生7天被丟路邊... 這爸爸抱來養 看她被認養淚崩

2019-08-03 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭家扶中心今天為寄養爸爸過父親節，寄養爸爸們講故事給寄養童聽，一起快手包尿布，不但最暖也是最強大的奶爸。

其中，55歲的電機工程員簡志忠當了14年的寄養爸爸，自己的孩子長大了，他繼續照顧別人小孩，照養過10名寄養童，都是棄嬰、遭虐幼童。

這些孩子出生即不幸，卻因簡志工照顧，找了新家，只是，如同自己孩子一樣，每名寄養童都有如他的親生孩子，出養那天，明知道他們重新找到幸福，但他還是會捨不得地哭到不行：「不要走！」現在想起每一個孩子都還思念到紅了眼眶。

簡志忠說，他帶過10個小孩，年紀都都小，其中1個女孩，出生7天就被遺棄，放在路邊，被發現時，已經失溫，被送去醫院治療後，他到醫院把小孩抱回來，從小帶，幫忙洗澡、換尿布，老婆看了還笑他，「你好像孩子的親生媽，孩子出生才7天，你應該可以去坐月子。」

「帶小孩很容易放感情下去！」簡志忠說，他帶的孩子都是年紀很小就被遺棄或受虐，他與孩子的感情很深，像出生7天帶到1歲， 要被認養了，自己很捨不得，但無法留住，只能哭說不要走。

他難忘，14年前寄養第1個小孩，是個5歲女孩，半年就被收養，送她走那刻，明知被收養，有個家，很高興，卻還是因捨不得，難受得哭，如今小女孩應該已經20歲，雖未再連絡，但一想起，因思念，忍不住想掉淚。

簡志忠說，所有寄養小孩，他都當成自己的小孩，自己是超級奶爸，幫小孩洗澡換尿布都可以，不知為什麼，做這些事就是很能上手，照顧孩子，孩子是自己的伴，更感覺是依靠。