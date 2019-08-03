搭遊覽車更有保障 公路總局整合GPS建置避災系統

2019-08-03 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



搭遊覽車出遊，更有保障。因應劇烈氣候除對山區省道公路的威脅，公路總局表示，已建立完整預警及應變處置的防災體系系統外，今年更整合遊覽車車上衛星定位（GPS）介接至遊覽車動態資訊系統即時資訊，運用於引導位於災區路段附近之遊覽車避險避災。

公路總局表示，今年至今，已有15次運用這個系統，通知及引導災區路段附近遊覽車安全駛離或就近避險，近期案例如7月28日台7線桃園市復興區榮華路段發生土石坍方造成雙向無法通行時，即是透過動態系統即時資訊聯絡引導遊覽車改行駛安全路段，確保遊覽車行程安全。

公路總局表示，目前進入汛期及颱風季節，各養護工程處透過氣象及水情監控隨時掌握最新路況，並會提早預警性通知用路人最新消息。另外，進入山區道路時應留意各項預警性通知訊息，並可至公路總局網頁查詢公路通阻最新情形與施工位置，或下載幸福公路App，隨時通知最新路況，確保行程安全。

但於災情發生時，除必須立即處理道路坍方阻斷狀況儘速恢復通行外，亦必須同時掌握災區路段附近人車狀況及確保安全，尤其是乘客眾多之遊覽車，更是人車安全維護之重點。因此，該局在國內遊覽車自106年9月起陸續依規定完成裝設GPS並介接至其遊覽車動態資訊系統已運作完善基礎下，進一步整合運用於防災引導遊覽車避險避災，已更確保國人搭乘遊覽車出遊之行程安全。